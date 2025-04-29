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Ночная атака рф на Киев: три человека пострадали

Киев • УНН

 • 90 просмотра

Ночью Киев атаковали вражеские БпЛА, силы ПВО уничтожили 9 дронов. В результате падения обломков в Деснянском районе произошло возгорание на базе отдыха, есть разрушения.

Ночная атака рф на Киев: три человека пострадали

Киев пережил ночную атаку рф дронами, три человека обратились за медицинской помощью, сообщили в Киевской городской военной администрации во вторник в Telegram, пишет УНН.

Три человека обратились за медицинской помощью - на месте, без госпитализации

- сообщили в КГВА.

Детали

Как указали в КГВА, в результате ночной дроновой атаки в окрестностях Киева и в воздушном пространстве столицы было зафиксировано 11 вражеских БпЛА. Из них 9 уничтожены средствами ПВО. 2 - радиолокационно потеряны.

"Поражение объектов критической инфраструктуры не допущено", - отметили в КГВА.

В пределах Киева в результате падения обломков одного из сбитых дронов, как сообщается, зафиксировано возгорание на территории базы отдыха в Деснянском районе. Есть разрушения, повреждения зданий и автомобилей.

В Киеве из-за атаки россиян сгорела база отдыха29.04.25, 02:58 • 11050 просмотров

Юлия Шрамко

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