Нічна атака рф на Київ: троє людей постраждали
Київ • УНН
Вночі Київ атакували ворожі БпЛА, сили ППО знищили 9 дронів. Внаслідок падіння уламків у Деснянському районі сталося займання на базі відпочинку, є руйнування.
Київ пережив нічну атаку рф дронами, троє людей звернулися по медичну допомогу, повідомили у Київській міській військовій адміністрації у вівторок у Telegram, пише УНН.
Троє людей звернулися по медичну допомогу - на місці, без госпіталізації
Деталі
Як вказали у КМВА, внаслідок нічної дронової атаки в околицях Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 11 ворожих БпЛА. З них 9 знищено засобами ППО. 2 - радіолокаційно втрачені.
"Ураження обʼєктів критичної інфраструктури не допущено", - зазначили у КМВА.
У межах Києва внаслідок падіння уламків одного зі збитих дронів, як повідомляється, зафіксоване займання на території бази відпочинку в Деснянському районі. Є руйнування, пошкодження будівель та автомобілів.
У Києві через атаку росіян згоріла база відпочинку29.04.25, 02:58 • 12576 переглядiв