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Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України - нардеп
28 квітня, 18:27 • 17559 перегляди

Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України - нардеп

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Financial Times

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Над Україною за ніч збили 37 зі 100 ворожих дронів

Київ • УНН

 • 1098 перегляди

У ніч на 29 квітня росія атакувала Україну дронами з різних регіонів. ЗСУ збили 37 "Shahed", але 47 імітаторів втрачено. Постраждали Харківська, Донецька, Дніпропетровська та Київська області.

Над Україною за ніч збили 37 зі 100 ворожих дронів

росія вночі випустила по Україні 100 дронів, 37 з них збито, 47 - не досягли цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 29 квітня ворог атакував 100-та ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Курськ, Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - Крим.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 37 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

47 ворожих безпілотників-імітаторів, як вказано, локаційно втрачені (без негативних наслідків).

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина та Київщина", - ідеться у повідомленні.

Нічна атака рф на Київ: троє людей постраждали29.04.25, 08:48 • 1756 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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