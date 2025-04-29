Над Україною за ніч збили 37 зі 100 ворожих дронів
Київ • УНН
У ніч на 29 квітня росія атакувала Україну дронами з різних регіонів. ЗСУ збили 37 "Shahed", але 47 імітаторів втрачено. Постраждали Харківська, Донецька, Дніпропетровська та Київська області.
росія вночі випустила по Україні 100 дронів, 37 з них збито, 47 - не досягли цілей, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.
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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 29 квітня ворог атакував 100-та ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Курськ, Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - рф, Чауда - Крим.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 08.30 підтверджено збиття 37 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни
47 ворожих безпілотників-імітаторів, як вказано, локаційно втрачені (без негативних наслідків).
"Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина та Київщина", - ідеться у повідомленні.
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