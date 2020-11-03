На заседании фракции "Слуга народа" не состоялся диалог с Зеленским - Качура
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Вчера, 2 ноября, на заседании фракции "Слуга народа" диалога с Президентом Украины Владимиром Зеленским не было, у него был недостаток времени. Об этом заявил журналистам под стенами ВР нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает корреспондент УНН.
"У Президента было ограниченное время. Пожалуй, этот вопрос к организаторам рабочего времени Президента, а не к самому Президенту. У него действительно вчера были уже эфир, интервью, и ему надо было ехать. Понятно, что надо, чтобы был диалог. Диалога вчера, видимо, не было. Скорее не было, чем был. Уже постфактум мне удалось пообщаться лично, потому что я высказал свою позицию, предостережения относительно того законопроекта, который был внесен", - сказал Качура.
Напомним, как сообщила УНН заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, Президента Владимира Зеленского приглашали на заседание фракции, которое состоялось 2 ноября.
Ранее Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагает уволить всех судей КСУ, которые приняли соответствующее решение от 27 октября, и после этого начать процесс отбора новых судей.
Как сообщал УНН, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины, статью 366-1 УКУ, предусматривающей ответственность за ложь в декларации. Доступ к реестру э-деклараций был закрыт.
29 октября было экстренно созвано заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ряд последних событий, связанных с решением КСУ, дает веские основания считать, что существует целостный план, направленный против основ украинской государственности. Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей установить все детали, которые привели к решению КСУ.
29 октября Кабмин принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру деклараций.