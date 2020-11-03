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На засіданні фракції “Слуга народу” не відбувся діалог з Зеленським - Качура

На засіданні фракції “Слуга народу” не відбувся діалог з Зеленським - Качура

Київ • УНН

 • 38462 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Вчора, 2 листопада, на засіданні фракції “Слуга народу” діалогу з Президентом України Володимиром Зеленським не було, у нього був брак часу. Про це заявив журналістам під ВР нардеп від фракції “Слуга народу” Олександр Качура, передає кореспондент УНН.

“У Президента був обмежений час. Мабуть, це питання до організаторів робочого часу Президента, а не до самого Президента. У нього дійсно вчора були вже ефір, інтерв’ю, і йому треба було їхати. Зрозуміло, що треба, щоб був діалог. Діалогу вчора, мабуть, не було. Скоріше не було, ніж був. Вже пост-фактум мені вдалося поспілкуватися особисто, тому що я висловив свою позицію, застереження щодо того законопроекту, який був внесений”, - сказав Качура.

Нагадаємо, як повідомила УНН заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук, Президента Володимира Зеленського запрошували на засідання фракції, яке відбулося 2 листопада.

Раніше Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект, яким пропонує звільнити всіх суддів КСУ, які прийняли відповідне рішення від 27 жовтня, та після цього почати процес відбору нових суддів.

Якк повідомляв УНН, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України, статтю 366-1 ККУ, яка передбачає відповідальність за брехню в декларації. Доступ до реєстру е-декларацій був закритий.

29 жовтня було екстрено скликано засідання РНБО. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців встановити всі деталі, які привели до рішення КСУ.

29 жовтня Кабмін ухвалив розпорядження, яким зобов’язав НАЗК невідкладно відновити доступ громадянам до реєстру декларацій.

Українські Національні Новини

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