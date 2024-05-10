На Запорожье во время вражеского РСЗО-обстрела ранена женщина

В течение суток оккупанты 547 раз ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 8 населенных пунктов. Ранения получила одна женщина в результате РСЗО-обстрела. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По его данным в течение суток:

207 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку.

20 обстрелов из РСЗО накрыли Магдалиновку, Малую Токмачку, Новоандреевку и Роботино.

320 артобстрелов нанесено по территории Червоноднепровки, Гуляйполя, Новоандреевки, Малой Токмачки, Роботино, Левадного и Малиновки.

Поступило 17 сообщений о разрушении жилья.

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