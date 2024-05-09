"Оккупанты ударили коварно ночью": на Запорожье получила ранение пожилая женщина

65-летняя женщина получила ранения, когда российские войска ночью обстреляли село Магдалиновка Запорожского района на Запорожье, повредив жилые дома, сообщил в четверг глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

65-женщина получила ранения во время российского обстрела села Магдалиновка Запорожского района - написал Федоров в Telegram.

Детали

По его словам, "оккупанты в очередной раз ударили по жилым домам, коварно ночью", повредили дома.

Раненая женщина была доставлена в Запорожскую областную клиническую больницу, указал он.

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Федоров сообщал о раненой женщине в Запорожском районе, впрочем, не уточнял деталей.