На Запоріжжі поранено жінку внаслідок ворожого авіаційного удару
Київ • УНН
Одна жінка отримала поранення під час ворожого авіаудару по Запорізькому району, де окупанти здійснили 360 обстрілів, влучивши з різних видів зброї в 10 населених пунктів.
Одну жінку поранено під час ворожого авіаційного удару по Запорізькому району. Впродовж доби окупанти 360 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
- ▪️ Ворог завдав 8 авіаційних ударів по Веселянці, Оріхову, Роботиному.
- ▪️125 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.
- ▪️4 обстріли РСЗВ накрили Левадне та Роботине.
- ▪️223 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Верхньої Терси, Копанів та Малинівки.
Надійшло 50 повідомлень про руйнування житла.
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