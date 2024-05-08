Окупанти завдали три удари по селищу на Запоріжжі, є поранена
Київ • УНН
російська армія обстріляла село Веселянка Запорізького району, поранивши жінку та пошкодивши житлові будинки і господарські споруди.
Армія рф завдала ударів по селищу на Запоріжжі. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, є поранена, передає УНН.
Ворог наніс три удари по селищу Веселянка Запорізького району. Внаслідок обстрілу травмована жінка. Пошкоджені будинки та господарчі споруди
У Запоріжжі рф завдала удар по інфраструктурі та парку, є руйнування пожежної частини: рятувальники показали наслідки08.05.24, 10:51 • 20829 переглядiв