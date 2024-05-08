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МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 82868 перегляди

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29 березня, 07:30 • 80301 перегляди

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28 березня, 20:29 • 94811 перегляди

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28 березня, 18:00 • 122494 перегляди

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28 березня, 17:13 • 140312 перегляди

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28 березня, 16:27 • 141884 перегляди

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Окупанти завдали три удари по селищу на Запоріжжі, є поранена

Окупанти завдали три удари по селищу на Запоріжжі, є поранена

Київ • УНН

 • 21458 перегляди

російська армія обстріляла село Веселянка Запорізького району, поранивши жінку та пошкодивши житлові будинки і господарські споруди.

Армія рф завдала ударів по селищу на Запоріжжі. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, є поранена, передає УНН.

Ворог наніс три удари по селищу Веселянка Запорізького району. Внаслідок обстрілу травмована жінка. Пошкоджені будинки та господарчі споруди 

- повідомив Федоров.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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