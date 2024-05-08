Оккупанты нанесли три удара по поселку на Запорожье, есть раненая

ВР планирует рассмотреть законопроект об особенностях назначения на должность судьи во время военного положения

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект, который позволит Президенту возвращать представление на назначение судей в Высший совет правосудия для повторного рассмотрения во время военного положения и через год после него, если есть информация о действиях, угрожающих национальной безопасности.