"Окупанти вдарили підступно вночі": на Запоріжжі отримала поранення літня жінка
Київ • УНН
65-річна жінка отримала поранення, коли російські війська вночі обстріляли село Магдалинівка Запорізького району, пошкодивши житлові будинки.
65-річна жінка отримала поранення, коли російські війська вночі обстріляли село Магдалинівка Запорізького району на Запоріжжі, пошкодивши житлові будинки, повідомив у четвер голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
65-жінка отримала поранення під час російського обстрілу села Магдалинівка Запорізького району
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З його слів, "окупанти вкотре вдарили по житлових будинках, підступно вночі", пошкодили оселі.
Поранену жінку доставили до Запорізької обласної клінічної лікарні, вказав він.
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Федоров повідомляв про поранену жінку у Запорізькому районі, утім, не уточнював деталей.