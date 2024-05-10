На Запоріжжі під час ворожого РСЗВ-обстрілу поранено жінку
Київ • УНН
У Запоріжжі під час ворожого обстрілу з РСЗВ поранено жінку, а загалом окупанти 547 разів обстріляли область, влучивши у 8 населених пунктів.
Впродовж доби окупанти 547 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. Поранень зазнала одна жінка внаслідок РСЗВ-обстрілу. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
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За його даними упродовж доби:
- 207 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.
- 20 обстрілів з РСЗВ накрили Магдалинівку, Малу Токмачку, Новоандріївку та Роботине.
- 320 артобстрілів завдано по території Червонодніпровки, Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного та Малинівки.
Надійшло 17 повідомлень про руйнування житла.
"Окупанти вдарили підступно вночі": на Запоріжжі отримала поранення літня жінка09.05.24, 09:34 • 20121 перегляд