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На Запоріжжі під час ворожого РСЗВ-обстрілу поранено жінку

На Запоріжжі під час ворожого РСЗВ-обстрілу поранено жінку

Київ • УНН

 • 25187 перегляди

У Запоріжжі під час ворожого обстрілу з РСЗВ поранено жінку, а загалом окупанти 547 разів обстріляли область, влучивши у 8 населених пунктів.

Впродовж доби окупанти 547 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів. Поранень зазнала одна жінка внаслідок РСЗВ-обстрілу. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Деталі

За його даними упродовж доби:

  • 207 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.
  • 20 обстрілів з РСЗВ накрили Магдалинівку, Малу Токмачку, Новоандріївку та Роботине.
  • 320 артобстрілів завдано по території Червонодніпровки, Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Надійшло 17 повідомлень про руйнування житла.

"Окупанти вдарили підступно вночі": на Запоріжжі отримала поранення літня жінка09.05.24, 09:34 • 20121 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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