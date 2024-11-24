На вокзале во Львове установили орган, который соединили с остатками российских ракетных снарядов

На Львовском железнодорожном вокзале в рамках проекта "Инструмент" установили орган, трубы которого соединены с остатками российских ракетных снарядов, и каждые выходные будут исполнять музыкальные произведения. Об этом сообщили в Укрзализныце, пишет УНН.

Детали

На львовском железнодорожном вокзале установлен уникальный орган украинской художницы и скульптора Жанны Кадыровой, трубы которого объединены с российскими фрагментами разорванных ракетных снарядов, упавших в Киевской области. Авторские программы каждые выходные будут исполнять украинские музыканты и художники из Швеции, Норвегии, Грузии. Программа рассчитана до 19 января.

"Инструмент" - это серия музыкальных перформансов от автора проекта, художницы Жанны Кадыровой. Художница пригласила украинских и иностранных музыкантов, которые еженедельно будут выполнять авторские программы на этом уникальном органе - говорится в сообщении.

В Укрзализныце отметили, что до вокзала во Львове только бывшие вокзалы становились пространствами для искусства. Например, музей d'Orsay в Париже и Hamburger Bahnhof в Берлине.

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