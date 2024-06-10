На войне погиб лидер "Добровольческого движения ОУН" Николай Коханивский - соцсети

На Харьковском направлении погиб лидер "Добровольческого движения ОУН" Николай Коханивский. Об этом УНН пишет со ссылкой на Facebook страницу Коханивского.

Детали

На странице Коханивского в Facebook, украинский политик Александр Доний сообщил о гибели Коханивского. Впоследствии он добавил, что гибель Коханивского подтвердила его жена.

Отметим, что первой о его смерти сообщила вдова диссидента Степана Хмары - Роксолана Хмара в Facebook, отметив, что он погиб под Волчанском.

Но впоследствии она удалила или скрыла пост, где сообщала о гибели.

Ссылка

Николай Коханивский родился 25 мая 1971 года в поселке Приазовское Запорожской области.

В 2011 году вступил в ряды ОУН, приняв присягу на верность Украине. С началом российско-украинской войны в 2014 году на Востоке на базе Первой киевской сотни ОУН им. Евгения Коновальца начал формирование боеспособного подразделения для защиты суверенитета и независимости Украины.

Напомним

На фронте, выполняя задание погиб военный фотограф Арсен Федосенко, известный своими фоторепортажами.