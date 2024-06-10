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На війні загинув лідер “Добровольчого руху ОУН” Микола Коханівський - соцмережі

На війні загинув лідер “Добровольчого руху ОУН” Микола Коханівський - соцмережі

Київ • УНН

 • 27563 перегляди

Микола Кохановський, лідер "Добровольчого руху ОУН", загинув на харківському напрямку під час російсько-української війни.

На Харківському напрямку загинув лідер "Добровольчого руху ОУН" Микола Коханівський. Про це УНН пише з посиланням на Facebook сторінку Коханівського.

Деталі

На сторінці Коханівського у Facebook, український політик Олександр Доній повідомив про загибель Коханівського. Згодом він додав, що загибель Коханівського підтвердила його дружина.

Зазначимо, що першою про його смерть повідомила вдова дисидента Степана Хмари – Роксолана Хмара у Facebook, зазначивши, що він загинув під Вовчанськом.

Але згодом вона видалила або приховала пост, де повідомляла про загибель.

Довідково

Микола Коханівський народився 25 травня 1971 року у селищі Приазовське Запорізької області.

У 2011 році вступив до лав ОУН, прийнявши присягу на вірність Україні. З початком російсько-української війни у 2014 році на Сході на базі Першої Київської сотні ОУН ім. Євгена Коновальця розпочав формування боєздатного підрозділу для захисту суверенітету та Незалежності України.

Нагадаємо

На фронті, виконуючи завдання загинув військовий фотограф Арсен Федосенко, відомий своїми фоторепортажами.

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