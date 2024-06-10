На війні загинув лідер “Добровольчого руху ОУН” Микола Коханівський - соцмережі
Київ • УНН
Микола Кохановський, лідер "Добровольчого руху ОУН", загинув на харківському напрямку під час російсько-української війни.
На Харківському напрямку загинув лідер "Добровольчого руху ОУН" Микола Коханівський. Про це УНН пише з посиланням на Facebook сторінку Коханівського.
Деталі
На сторінці Коханівського у Facebook, український політик Олександр Доній повідомив про загибель Коханівського. Згодом він додав, що загибель Коханівського підтвердила його дружина.
Зазначимо, що першою про його смерть повідомила вдова дисидента Степана Хмари – Роксолана Хмара у Facebook, зазначивши, що він загинув під Вовчанськом.
Але згодом вона видалила або приховала пост, де повідомляла про загибель.
Довідково
Микола Коханівський народився 25 травня 1971 року у селищі Приазовське Запорізької області.
У 2011 році вступив до лав ОУН, прийнявши присягу на вірність Україні. З початком російсько-української війни у 2014 році на Сході на базі Першої Київської сотні ОУН ім. Євгена Коновальця розпочав формування боєздатного підрозділу для захисту суверенітету та Незалежності України.
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