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Актуальное
На укрытие во время войны направлено более 31,3 млрд грн - YC

На укрытие во время войны направлено более 31,3 млрд грн - YC

Киев  •  УНН

 • 7495 просмотра

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За 1000 дней войны на строительство укрытий в Украине выделено 31,3 млрд грн, из которых Киев и область получили 11,4 млрд. Крупнейший тендер в 297,8 млн грн получило УВК №183 "Фортуна".

По данным YC.Market, за 1000 дней войны тендеры на строительство укрытий в Украине составили 31,3 млрд грн. лидерами по объемам финансирования стали Киев (7,2 млрд грн) и Киевская область (4,2 млрд грн), которые вместе получили более трети средств, пишет УНН.

По данным системы YC.Market, наибольшие суммы победных тендеров по публичным закупкам на "укрытие" получили предприятия из Киева и Киевской области. 

Киев занимает первое место с объемом 7,2 млрд грн (23% от общей суммы), а Киевская область — второе с 4,2 млрд грн (13%). Вместе они составляют более трети всех закупок в этой сфере.

Среди других регионов лидерами стали:

* Днепропетровская область-почти 3 млрд грн (10%),

* Одесская область-2,2 млрд грн (7%),

* Харьковская область-1,9 млрд грн (6%),

* Запорожская область-1,6 млрд грн (6%),

* Львовская область-1,1 млрд грн (4%).

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Наименьшие объемы победных тендеров зафиксированы в Луганской области (0,0002 млрд грн / 0,0%), Закарпатской области (0,1 млрд грн / 0,4%), Хмельницкой области (0,3 млрд грн / 1%), Тернопольской области (0,3 млрд грн / 1%) и Кировоградской области (0,4 млрд грн / 1%).

Около 13% от общего объема таких тендеров было сгенерировано десятью компаниями.

ООО "КОМПАНИЯ ПОЗИТИВ" возглавляет рейтинг с контрактами на 594,5 млн грн (1,9% от общего объема). Большинство заказов компания получила от структур Мелитопольского горсовета, связанного с нардепом Минько и мэром Федоровым.

ООО "ГОРОДСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО" заняло второе место, выиграв тендеров на 461 млн грн (1,5%). Компания, связанная с экс-депутатами Партии регионов, получила государственных подрядов на 1,14 млрд грн с 2019 года.

Третьим лидером стало ПАО "ТРЕСТ ЖИЛСТРОЙ-1" с суммой контрактов 453,7 млн грн (1,45%). Фирма специализируется на оборонном строительстве в Харьковской области, получив сделки на 1,8 млрд грн от областной администрации.

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Самым дорогим тендером на строительство укрытий стало создание противорадиационного укрытия в столичном УВК №183 "Фортуна" за 297,8 млн грн, которое выполнит ООО "КОНСТРАКШН СИТИ К" до конца 2025 года.

В Голосеевском районе Киева другие крупные тендеры получили ООО "И.Б.К. Девелопмент" (232 млн грн), ЧАО УКРАТОМЕНЕРГОБУД (222,7 млн грн) и ООО "КРЕАТОР КОМПАНИ" (198 млн грн).

В Софиевской Борщаговке запланировано строительство школы с укрытием за 421,6 млн грн (подряд получило ЧАО "Агростроймеханизация") и детсада с укрытием за 283,7 млн грн (ООО "ГОРОДСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО").

Юридические лица выиграли 88% тендеров (27,6 млрд грн), но по количеству победителей лидируют ФЛП, которые выиграли 53% тендеров, всего на 3,6 млрд грн.

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Напомним 

В Украине более 10 тыс. школ используют собственные укрытия или укрытия заведений, которые находятся рядом.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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