Атака рф на Киев унесла жизнь коммунальщика, на территории западного посольства предварительно обнаружили обломки

$44.860.0550.930.05
ukenru
07:45 • 4248 просмотра
Час воздушной тревоги обходится Украине в $45 миллионов — Минэкономики
Эксклюзив
06:35 • 16366 просмотра
"Это просто сокровище": диетолог рассказала о пользе тыквы для организма
05:16 • 13653 просмотра
рф атаковала Украину «Цирконами» и баллистикой — обезврежены пять ракет и 155 из 188 дронов
30 сентября, 02:27 • 27581 просмотра
Украина просит ЕС использовать активы РФ для покрытия дефицита в размере 78 млрд долларов — СМИ
30 сентября, 01:26 • 30350 просмотра
Ночная атака на Киев: двое раненых, вспыхнули пожары
30 сентября, 00:27 • 24126 просмотра
Россия атаковала Киев баллистическими ракетами: вспыхнули пожары, возникли проблемы с электро- и водоснабжением
29 сентября, 22:52 • 23907 просмотра
Переговоры по Украине могут начаться в скором времени — Вадефуль
29 сентября, 21:23 • 23884 просмотра
Дроны атаковали Харьков: повреждены дома и автомобили, пострадал ребёнок
29 сентября, 17:59 • 35461 просмотра
В Киеве после атак на дата-центры возможны сбои в оплате проезда — как расплатиться
29 сентября, 17:28 • 34479 просмотра
Зеленский утвердил дальнобойные операции на октябрь и сделал заявление о противодействии реактивным "шахедам"Photo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
2.7м/с
55%
762мм
Популярные новости
путин скрывает от россиян реальное состояние экономики рф — ЦПД29 сентября, 23:23 • 13780 просмотра
Парламент Словакии отправил министра в отставку, коалиция Фицо под угрозой29 сентября, 23:56 • 17384 просмотра
50 стран и четыре организации пообещали содействовать возвращению домой депортированных украинских детей30 сентября, 00:55 • 15104 просмотра
Трамп назвал Ким Чен Ына другом и признал ядерный потенциал КНДРVideo30 сентября, 01:56 • 7532 просмотра
В результате ночной атаки на Киев погибли два человека, пострадали четверо04:02 • 6148 просмотра
публикации
"Это просто сокровище": диетолог рассказала о пользе тыквы для организма
Эксклюзив
06:35 • 16399 просмотра
85-я годовщина трагедии Бабьего Яра: Украина чтит память жертв29 сентября, 16:32 • 46851 просмотра
Всемирный день сердца: как снизить риски и не пропустить опасные симптомы29 сентября, 16:13 • 53020 просмотра
В рф упал бомбардировщик Ту-95, один из таких обстреливал "Охматдет" — что известно о самолётеPhotoVideo29 сентября, 14:38 • 42316 просмотра
Синабоны дома: 5 рецептов пышных булочек с разными начинкамиPhoto29 сентября, 12:47 • 50307 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Дональд Трамп
Сергей Марченко
Ким Чен Ын
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Китай
Германия
Реклама
УНН Lite
Родной для всей страны "Шева" — Зеленский эмоционально поздравил Шевченко с юбилеемVideo29 сентября, 19:04 • 29902 просмотра
Шевченко оказался в "Милане" благодаря VHS-кассете — СМИ вспомнили о переходе "Шевы" в ИталиюVideo29 сентября, 17:12 • 36688 просмотра
Еще один ребенок Джоли и Питта отказался от фамилии отцаVideo29 сентября, 13:55 • 40092 просмотра
"Ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин впервые стала мамой29 сентября, 02:04 • 47644 просмотра
Али Лартер вышла на красную дорожку с 11-летней дочерью, которую называют её «двойником»29 сентября, 00:05 • 49238 просмотра
Актуальное
Хранитель
Техника
Тесла Модель Y
Lockheed Martin F-35 Lightning II
ЗАЗ Таврия

Атака рф на Киев унесла жизнь коммунальщика, на территории западного посольства предварительно обнаружили обломки

Киев • УНН

 • 1684 просмотра

В центре Киева на территории западного посольства обнаружили обломки после атак РФ. В Соломенском районе загорелось складское здание.

Атака рф на Киев унесла жизнь коммунальщика, на территории западного посольства предварительно обнаружили обломки
фото иллюстративное

На территории одного из западных посольств в центре Киева, по предварительной информации, обнаружили обломки на фоне продолжающихся атак рф на столицу. В Соломенском районе столицы погиб работник "Киевтеплоэнерго". Об этом 30 сентября написал в соцсетях мэр Киева Виталий Кличко, сообщает УНН.

По предварительной информации, в Шевченковском районе, в центре Киева, обнаружили обломки на территории одного из западных посольств. Экстренные службы направляются на место

- написал Кличко.

Также мэр сообщил о новом попадании в столице.

"В Соломенском районе попадание в складское здание. Горит грузовой автомобиль", - отметил он.

"К сожалению, один человек погиб в результате удара. Выражаем соболезнования родным и близким. Также известно об одном пострадавшем", - сообщили в КГВА о последствиях в Соломенском районе.

"В Соломенском районе, где произошло попадание в складское здание, погиб работник "Киевтеплоэнерго", водитель автомобиля. Специалисты предприятия проводили работы на этой локации", - уточнил Кличко.

Дополнение

До этого, по данным КГВА, с начала суток 30 сентября, по состоянию на 08:00, враг атаковал столицу баллистическими ракетами и БПЛА, последствия вражеских обстрелов фиксировались в 4 районах города Киева:

  • в Подольском районе повреждены складские здания и частные жилые дома. В одном из частных жилых домов возникло возгорание, пожар ликвидирован;
    • в Святошинском районе возник пожар в частном одноэтажном жилом доме и прилегающих домах, пожар ликвидирован;
      • в Голосеевском районе возникло возгорание в 3 очагах - бетономешалки, бани и бытового помещения, пожар ликвидирован;
        • в Соломенском районе в результате падения обломков БПЛА на открытой территории произошло возгорание травы, пожар ликвидирован.

          россия атаковала энергетику в Украине, с утра новые попадания - ситуация по областям30.09.26, 09:33 • 1986 просмотров

          Юлия Шрамко

          Война в УкраинеКиев
          Взрывы
          Пожары
          Воздушная тревога
          Война в Украине
          Виталий Кличко
          Киев