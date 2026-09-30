Атака рф на Киев унесла жизнь коммунальщика, на территории западного посольства предварительно обнаружили обломки
Киев • УНН
В центре Киева на территории западного посольства обнаружили обломки после атак РФ. В Соломенском районе загорелось складское здание.
На территории одного из западных посольств в центре Киева, по предварительной информации, обнаружили обломки на фоне продолжающихся атак рф на столицу. В Соломенском районе столицы погиб работник "Киевтеплоэнерго". Об этом 30 сентября написал в соцсетях мэр Киева Виталий Кличко, сообщает УНН.
По предварительной информации, в Шевченковском районе, в центре Киева, обнаружили обломки на территории одного из западных посольств. Экстренные службы направляются на место
Также мэр сообщил о новом попадании в столице.
"В Соломенском районе попадание в складское здание. Горит грузовой автомобиль", - отметил он.
"К сожалению, один человек погиб в результате удара. Выражаем соболезнования родным и близким. Также известно об одном пострадавшем", - сообщили в КГВА о последствиях в Соломенском районе.
"В Соломенском районе, где произошло попадание в складское здание, погиб работник "Киевтеплоэнерго", водитель автомобиля. Специалисты предприятия проводили работы на этой локации", - уточнил Кличко.
Дополнение
До этого, по данным КГВА, с начала суток 30 сентября, по состоянию на 08:00, враг атаковал столицу баллистическими ракетами и БПЛА, последствия вражеских обстрелов фиксировались в 4 районах города Киева:
- в Подольском районе повреждены складские здания и частные жилые дома. В одном из частных жилых домов возникло возгорание, пожар ликвидирован;
- в Святошинском районе возник пожар в частном одноэтажном жилом доме и прилегающих домах, пожар ликвидирован;
- в Голосеевском районе возникло возгорание в 3 очагах - бетономешалки, бани и бытового помещения, пожар ликвидирован;
- в Соломенском районе в результате падения обломков БПЛА на открытой территории произошло возгорание травы, пожар ликвидирован.
россия атаковала энергетику в Украине, с утра новые попадания - ситуация по областям30.09.26, 09:33 • 1986 просмотров