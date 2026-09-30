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Атака рф на Київ забрала життя комунальника, на території західного посольства попередньо виявили уламки

Київ • УНН

 • 136 перегляди

У центрі Києва на території західного посольства виявили уламки після атак рф. У Солом’янському районі загорілася складська будівля.

Атака рф на Київ забрала життя комунальника, на території західного посольства попередньо виявили уламки
фото ілюстративне

На території одного із західних посольств в центрі Києва, за попередньою інформацією, виявили уламки на тлі триваючих атак рф на столицю. У Соломʼянському районі столиці загинув працівник "Київтеплоенерго". Про це написав у соцмережах 30 вересня мер Києва Віталій Кличко, пише УНН.

За попередньою інформацією, в Шевченківському районі, в середмісті Києва, виявили уламки на території одного із західних посольств. Екстрені служби прямують на місце

- написав Кличко.

Також мер повідомив про нове влучання у столиці.

"У Соломʼянському районі влучання в складську будівлю. Горить вантажний автомобіль", - зазначив він.

"На жаль, одна людина загинула внаслідок удару. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Також відомо про одну постраждалу людину", - вказали у КМВА щодо наслідків у Солом'янському районі.

"У Соломʼянському районі, де було влучання в складську будівлю, загинув працівник "Київтеплоенерго", водій автомобіля. Фахівці підприємства проводили роботи на цій локації", - уточнив Кличко.

Доповнення

До цього, за даними КМВА, з початку доби 30 вересня, станом на 08:00, ворог атакував столицю балістичними ракетами та БПЛА, наслідки ворожих обстрілів фіксувалися в 4 районах міста Києва:

  • у Подільському районі пошкоджено складські будівлі та приватні житлові будинки. На одному з приватних житлових будинків виникло загоряння, пожежу ліквідовано;
    • у Святошинському районі виникла пожежа приватного одноповерхового житлового будинку та прилеглих будинків, пожежу ліквідовано;
      • у Голосіївському районі виникло загоряння на 3 осередках - бетонозмішувача, лазні та побутового примішення, пожежу ліквідовано;
        • у Солом’янському районі внаслідок падіння уламків БПЛА на відкритій території, відбулося загоряння трави, пожежу ліквідовано.

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