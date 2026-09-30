Атака рф на Київ забрала життя комунальника, на території західного посольства попередньо виявили уламки

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"Це просто скарб": дієтологиня розповіла про користь гарбуза для організму

рф атакувала Україну "Цирконами" і балістикою - знешкоджено п'ять ракет і 155 зі 188 дронів

Україна просить ЄС використати активи рф для покриття дефіциту у $78 млрд - ЗМІ

Нічна атака на Київ: двоє поранених, спалахнули пожежі

росія атакувала Київ балістикою: спалахнули пожежі, проблеми з електро- та водопостачанням

Переговори щодо України можуть початися незабаром - Вадефуль

Дрони атакували Харків: пошкоджено будинки й авто, постраждала дитина

У Києві після атак по дата-центрах можливі збої в оплаті проїзду - як розрахуватись

Зеленський затвердив далекобійні операції на жовтень і зробив заяву щодо протидії реактивним "шахедам"