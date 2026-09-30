Атака рф на Київ забрала життя комунальника, на території західного посольства попередньо виявили уламки
Київ • УНН
У центрі Києва на території західного посольства виявили уламки після атак рф. У Солом’янському районі загорілася складська будівля.
На території одного із західних посольств в центрі Києва, за попередньою інформацією, виявили уламки на тлі триваючих атак рф на столицю. У Соломʼянському районі столиці загинув працівник "Київтеплоенерго". Про це написав у соцмережах 30 вересня мер Києва Віталій Кличко, пише УНН.
За попередньою інформацією, в Шевченківському районі, в середмісті Києва, виявили уламки на території одного із західних посольств. Екстрені служби прямують на місце
Також мер повідомив про нове влучання у столиці.
"У Соломʼянському районі влучання в складську будівлю. Горить вантажний автомобіль", - зазначив він.
"На жаль, одна людина загинула внаслідок удару. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Також відомо про одну постраждалу людину", - вказали у КМВА щодо наслідків у Солом'янському районі.
"У Соломʼянському районі, де було влучання в складську будівлю, загинув працівник "Київтеплоенерго", водій автомобіля. Фахівці підприємства проводили роботи на цій локації", - уточнив Кличко.
Доповнення
До цього, за даними КМВА, з початку доби 30 вересня, станом на 08:00, ворог атакував столицю балістичними ракетами та БПЛА, наслідки ворожих обстрілів фіксувалися в 4 районах міста Києва:
- у Подільському районі пошкоджено складські будівлі та приватні житлові будинки. На одному з приватних житлових будинків виникло загоряння, пожежу ліквідовано;
- у Святошинському районі виникла пожежа приватного одноповерхового житлового будинку та прилеглих будинків, пожежу ліквідовано;
- у Голосіївському районі виникло загоряння на 3 осередках - бетонозмішувача, лазні та побутового примішення, пожежу ліквідовано;
- у Солом’янському районі внаслідок падіння уламків БПЛА на відкритій території, відбулося загоряння трави, пожежу ліквідовано.
росія атакувала енергетику в Україні, з ранку нові влучання - ситуація по областях30.09.26, 09:33 • 1354 перегляди