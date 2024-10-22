На территории сельхозугодий Черниговщины обнаружена неразорвавшаяся часть ракеты сс рф класса «воздух-поверхность»
Киев • УНН
На сельхозугодьях Черниговской области обнаружена недетонированная боевая часть российской ракеты класса «воздух-поверхность». Взрывотехники полиции обезвредили боеприпас путем подрыва.
На территории Черниговской области после воздушной атаки захватчиков на была обнаружена боевая часть российской ракеты, которая не сдетонировала.
Пишет УНН с ссылкой на ТГ-канал Черниговской областной государственной администрации.
После одной из вражеских атак на Черниговщине обнаружили часть российской ракеты, которая не сдетонировала. Боеприпас находился на территории сельхозугодий
Авиационную крылатую ракету класса «воздух-поверхность» взрывотехники полиции Черниговщины обезвредили путем подрыва.
Напомним,
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