На территории сельхозугодий Черниговщины обнаружена неразорвавшаяся часть ракеты сс рф класса «воздух-поверхность»

На территории Черниговской области после воздушной атаки захватчиков на была обнаружена боевая часть российской ракеты, которая не сдетонировала.

Пишет УНН с ссылкой на ТГ-канал Черниговской областной государственной администрации.

После одной из вражеских атак на Черниговщине обнаружили часть российской ракеты, которая не сдетонировала. Боеприпас находился на территории сельхозугодий