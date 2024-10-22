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На территории сельхозугодий Черниговщины обнаружена неразорвавшаяся часть ракеты сс рф класса «воздух-поверхность»

На территории сельхозугодий Черниговщины обнаружена неразорвавшаяся часть ракеты сс рф класса «воздух-поверхность»

Киев  •  УНН

22 октября 2024, 12:57  •  5329 просмотра

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На сельхозугодьях Черниговской области обнаружена недетонированная боевая часть российской ракеты класса «воздух-поверхность». Взрывотехники полиции обезвредили боеприпас путем подрыва.

На территории Черниговской области после воздушной атаки захватчиков на была обнаружена боевая часть российской ракеты, которая не сдетонировала.

Пишет УНН с  ссылкой на ТГ-канал Черниговской областной государственной администрации.

После одной из вражеских атак на Черниговщине обнаружили часть российской ракеты, которая не сдетонировала. Боеприпас находился на территории сельхозугодий

- говорится в заметке.
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Авиационную крылатую ракету класса «воздух-поверхность» взрывотехники полиции Черниговщины обезвредили путем подрыва.

Напомним,

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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