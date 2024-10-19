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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 3016 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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На Чернігівщині аварійні відключення через атаку рф у сусідньому регіоні, ворог атакував критичну інфраструктуру

Київ • УНН

 • 34473 перегляди

Російські війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури в Чернігівській області, спричинивши пожежу. Через пошкодження енергооб'єктів у сусідньому регіоні введено графік аварійних відключень електроенергії.

На Чернігівщині аварійні відключення через атаку рф у сусідньому регіоні, ворог атакував критичну інфраструктуру

Російські війська вночі завдали удар по об'єкту критичної інфраструктури у Чернігівській області, спричинивши пожежу, її було локалізовано за кілька годин, повідомив у суботу голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram. За даними Чернігівобленерго, через атаку рф у сусідньому регіоні на Чернігівщині ввели графіки аварійних відключень електроенергії, пише УНН.

Деталі

"Ворог продовжує атакувати обʼєкти енергопостачання. Вночі завдано удару по обʼєкту критичної інфраструктури на Чернігівщині. Через влучання виникла пожежа, яку за кілька годин локалізували", - написав Чаус.

Спочатку голова ОВА повідомив, що загрози електропостачанню немає. Але згодом в АТ "Чернігівобленерго" зазначили, що вводяться аварійні відключення.

"О 09:04 отримали команду від НЕК "Укренерго" про введення чотирьох черг графіка аварійних відключень (ГАВ). Причини, думаємо, детально пояснювати не треба - рашисти спричинили серйозні неполадки на енергооб'єктах сусіднього регіону. Отож, відключаємо 1, 2, 3 та 4 черги ГАВ", - вказали у компанії у Telegram.

На Сумщині ввели графіки аварійних відключень після нічної атаки рф19.10.24, 09:24 • 29600 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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