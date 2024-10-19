На Чернігівщині аварійні відключення через атаку рф у сусідньому регіоні, ворог атакував критичну інфраструктуру
Київ • УНН
Російські війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури в Чернігівській області, спричинивши пожежу. Через пошкодження енергооб'єктів у сусідньому регіоні введено графік аварійних відключень електроенергії.
Російські війська вночі завдали удар по об'єкту критичної інфраструктури у Чернігівській області, спричинивши пожежу, її було локалізовано за кілька годин, повідомив у суботу голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram. За даними Чернігівобленерго, через атаку рф у сусідньому регіоні на Чернігівщині ввели графіки аварійних відключень електроенергії, пише УНН.
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"Ворог продовжує атакувати обʼєкти енергопостачання. Вночі завдано удару по обʼєкту критичної інфраструктури на Чернігівщині. Через влучання виникла пожежа, яку за кілька годин локалізували", - написав Чаус.
Спочатку голова ОВА повідомив, що загрози електропостачанню немає. Але згодом в АТ "Чернігівобленерго" зазначили, що вводяться аварійні відключення.
"О 09:04 отримали команду від НЕК "Укренерго" про введення чотирьох черг графіка аварійних відключень (ГАВ). Причини, думаємо, детально пояснювати не треба - рашисти спричинили серйозні неполадки на енергооб'єктах сусіднього регіону. Отож, відключаємо 1, 2, 3 та 4 черги ГАВ", - вказали у компанії у Telegram.
На Сумщині ввели графіки аварійних відключень після нічної атаки рф19.10.24, 09:24 • 29600 переглядiв