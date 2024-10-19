В Черниговской области аварийные отключения из-за атаки рф в соседнем регионе, враг атаковал критическую инфраструктуру

Российские войска ночью нанесли удар по объекту критической инфраструктуры в Черниговской области, вызвав пожар, он был локализован за несколько часов, сообщил в субботу глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram. По данным Черниговоблэнерго, из-за атаки рф в соседнем регионе на Черниговщине ввели графики аварийных отключений электроэнергии, пишет УНН.

Детали

"Враг продолжает атаковать объекты энергоснабжения. Ночью нанесен удар по объекту критической инфраструктуры на Черниговщине. Из-за попадания возник пожар, который за несколько часов локализовали", - написал Чаус.

Сначала глава ОВА сообщил, что угрозы электроснабжению нет. Но позже в АО "Черниговоблэнерго" отметили, что вводятся аварийные отключения.

"В 09:04 получили команду от НЭК "Укрэнерго" о введении четырех очередей графика аварийных отключений (ГАО). Причины, думаем, подробно объяснять не надо - рашисты вызвали серьезные неполадки на энергообъектах соседнего региона. Итак, отключаем 1, 2, 3 и 4 очереди ГАВ", - указали в компании в Telegram.

На Сумщине ввели графики аварийных отключений после ночной атаки рф