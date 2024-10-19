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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Сумщине ввели графики аварийных отключений после ночной атаки рф

На Сумщине ввели графики аварийных отключений после ночной атаки рф

Киев  •  УНН

19 октября 2024, 06:24  •  1364 просмотра

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В Сумской области введены графики аварийных отключений электроэнергии с 1 по 5 очереди. Будут обесточены Шосткинский, Конотопский и часть Сумского района.

В Сумской области сегодня утром ввели графики аварийных отключений электроэнергии, после ночного вражеского авиаудара, в результате которого повреждены объекты энергетики, обесточен ряд населенных пунктов, а семь человек ранены, сообщили в Сумской ОВА и АО "Сумыоблэнерго" в субботу, пишет УНН.

В 08:57 на территории Сумщины введены графики аварийных отключений с 1 по 5 очереди, согласно указанию НЭК "Укрэнерго". Будут обесточены Шосткинский, Конотопский и часть Сумского района

- сообщили в Сумыоблэнерго в Telegram.

По данным Сумской ОГА, в ночь с 18 на 19 октября россияне нанесли авиационный удар по Шосткинской громаде, применив КАБы и "шахеды". "Повреждены объекты энергетики и инфраструктуры. Обесточены ряд населенных пунктов Шосткинщины. Электроснабжение частично восстановлено, работы продолжаются", - сообщали в ОВА в Telegram.

Как отмечается, средствами ПВО 3 "шахеды" были уничтожены. В результате вражеской атаки, предварительно, ранения получили семь человек.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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