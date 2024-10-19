На Сумщині ввели графіки аварійних відключень після нічної атаки рф
Київ • УНН
У Сумській області введено графіки аварійних відключень електроенергії з 1 по 5 черги. Будуть знеструмлені Шосткинський, Конотопський і частина Сумського району.
У Сумській області сьогодні вранці ввели графіки аварійних відключень електроенергії, після нічного ворожого авіаудару, внаслідок якого пошкоджено об'єкти енергетики, знеструмлено низку населених пунктів, а семеро людей поранено, повідомили в Сумській ОВА та АТ "Сумиобленерго" у суботу, пише УНН.
О 08:57 на території Сумщини введені графіки аварійних відключень із 1 по 5 черги, відповідно до вказівки НЕК "Укренерго". Будуть знеструмлені Шосткинський, Конотопський і частина Сумського району
За даними Сумської ОВА, у ніч з 18 на 19 жовтня росіяни завдали авіаційний удар по Шосткинській громаді, застосувавши КАБи та "шахеди". "Пошкоджено об'єкти енергетики та інфраструктури. Знеструмлено ряд населених пунктів Шосткинщини. Електропостачання частково відновлено, роботи тривають", - повідомляли в ОВА у Telegram.
Як зазначається, засобами ППО 3 "шахеди" було знищено. Внаслідок ворожої атаки, попередньо, поранення отримали семеро людей.
Війська рф здійснили 78 обстрілів прикордонних територій Сумщини: поранено місцевого житель18.10.24, 23:20 • 29151 перегляд