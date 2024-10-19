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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 3086 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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На Сумщині ввели графіки аварійних відключень після нічної атаки рф

Київ • УНН

 • 29600 перегляди

У Сумській області введено графіки аварійних відключень електроенергії з 1 по 5 черги. Будуть знеструмлені Шосткинський, Конотопський і частина Сумського району.

На Сумщині ввели графіки аварійних відключень після нічної атаки рф

У Сумській області сьогодні вранці ввели графіки аварійних відключень електроенергії, після нічного ворожого авіаудару, внаслідок якого пошкоджено об'єкти енергетики, знеструмлено низку населених пунктів, а семеро людей поранено, повідомили в Сумській ОВА та АТ "Сумиобленерго" у суботу, пише УНН.

О 08:57 на території Сумщини введені графіки аварійних відключень із 1 по 5 черги, відповідно до вказівки НЕК "Укренерго". Будуть знеструмлені Шосткинський, Конотопський і частина Сумського району

- повідомили у Сумиобленерго у Telegram.

За даними Сумської ОВА, у ніч з 18 на 19 жовтня росіяни завдали авіаційний удар по Шосткинській громаді, застосувавши КАБи та "шахеди". "Пошкоджено об'єкти енергетики та інфраструктури. Знеструмлено ряд населених пунктів Шосткинщини. Електропостачання частково відновлено, роботи тривають", - повідомляли в ОВА у Telegram.

Як зазначається, засобами ППО 3 "шахеди" було знищено. Внаслідок ворожої атаки, попередньо, поранення отримали семеро людей.

Війська рф здійснили 78 обстрілів прикордонних територій Сумщини: поранено місцевого житель18.10.24, 23:20 • 29151 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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