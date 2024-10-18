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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Війська рф здійснили 78 обстрілів прикордонних територій Сумщини: поранено місцевого житель

Київ • УНН

 • 29151 перегляди

російські війська здійснили 78 обстрілів прикордонних територій Сумської області, зафіксовано 126 вибухів. Внаслідок удару FPV-дрона по автівці поранено місцевого жителя.

Війська рф здійснили 78 обстрілів прикордонних територій Сумщини: поранено місцевого житель

Протягом дня росіяни здійснили 78 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, зафіксовано 126 вибухів. Поренення отримав місцевий житель. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.

Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Дружбівська, Середино-Будська громади,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Великописарівська громада: здійснено удари FPV-дронами (4 вибухи). Внаслідок удару пошкоджено автомобіль "Газель". Також ворог бив з мінометів (2 вибухи) та здійснив пуск НАР з гвинтокрила (10 вибухів) та скинув з БпЛА вибухові боєприпаси (10 вибухів).

Миропільська громада: завдано удари FPV дронами (5 вибухів).

Шалигинська громада: 1 міну скинули росіяни на територію громади.

Юнаківська громада: завдано удар FPV-дроном (1 вибух), КАБ (5 вибухів), мінометний обстріл (3 вибухи).

Хотінська громада: зафіксовано удари FPV-дронами (8 вибухів), пуски КАБ (4 вибухи), артобстріли (18 вибухів), скидання з БпЛА вибухових боєприпасів (2 вибухи). Внаслідок влучання FPV-дрона в автівку було поранено місцевого мешканця, який знаходився на той момент у автомобілі.

Краснопільська громада: завдано удар FPV-дроном (1 вибух), артобстріли (13 вибухів). Також відбулося скидання з БпЛА вибухових пристроїв (2 вибухи)

Есманьська громада: росіяни вдарили з мінометів (1 вибух), артилерії (8 вибухів), FPV дроном (1 вибух).

Свеська громада: здійснено удар FPV дроном (1 вибух).

Дружбівська громада: 5 мін скинув ворог на територію громади.

Середино-Будська громада: завдано удари FPV дронами (5 вибухів).

Білопільська громада: відбулися скидання з БпЛА вибухових пристроїв (10 вибухів), удар 3-ма FPV-дронами (3 вибухи).

Новослобідська громада: зафіксовано удари FPV дронами (3 вибухи).

У Херсоні росіяни атакували комунальників з дрона: постраждали пʼятеро чоловіків18.10.24, 15:52 • 17252 перегляди

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