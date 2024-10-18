Войска рф совершили 78 обстрелов приграничных территорий Сумщины: ранен местный житель

В течение дня россияне совершили 78 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 126 взрывов. Ранения получил местный житель. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.

Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Эсманьская, Свесская, Дружбовская, Середино-Будская громады, - говорится в сообщении.

Детали

Великописаревская община: осуществлены удары FPV-дронами (4 взрыва). В результате удара поврежден автомобиль "Газель". Также враг бил из минометов (2 взрыва) и осуществил пуск НАР с вертолета (10 взрывов) и сбросил с БпЛА взрывчатые боеприпасы (10 взрывов).

Миропольская община: нанесены удары FPV дронами (5 взрывов).

Шалыгинская громада: 1 мину сбросили россияне на территорию громады.

Юнаковская община: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв), КАБ (5 взрывов), минометный обстрел (3 взрыва).

Хотинская громада: зафиксированы удары FPV-дронами (8 взрывов), пуски КАБ (4 взрыва), артобстрелы (18 взрывов), сброс с БпЛА взрывчатых боеприпасов (2 взрыва). В результате попадания FPV-дрона в автомобиль был ранен местный житель, который находился на тот момент в автомобиле.

Краснопольская громада: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв), артобстрелы (13 взрывов). Также произошел сброс с БпЛА взрывных устройств (2 взрыва)

Эсманская община: россияне ударили из минометов (1 взрыв), артиллерии (8 взрывов), FPV дроном (1 взрыв).

Свесская община: осуществлен удар FPV дроном (1 взрыв).

Дружбовская громада: 5 мин сбросил враг на территорию громады.

Середино-Будская община: нанесены удары FPV дронами (5 взрывов).

Белопольская община: произошли сброс с БпЛА взрывных устройств (10 взрывов), удар 3-мя FPV-дронами (3 взрыва).

Новослободская община: зафиксированы удары FPV дронами (3 взрыва).

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