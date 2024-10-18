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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Херсоне россияне атаковали коммунальщиков с дрона: пострадали пять мужчин

В Херсоне россияне атаковали коммунальщиков с дрона: пострадали пять мужчин

Киев  •  УНН

18 октября 2024, 12:52  •  4133 просмотра

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Российские войска сбросили взрывчатку с БПЛА на работников коммунальной службы в Херсоне. Пятеро мужчин получили взрывные травмы и ранения, они доставлены в больницу.

В Херсоне россияне атаковали из БПЛА работников областной коммунальной аварийно-спасательной службы, пострадали пятеро мужчин, передает УНН со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Из-за сброса взрывчатки с дрона пострадали пятеро мужчин, 44, 24, 41, 43 и 47 лет. Они получили взрывные травмы, осколочные ранения конечностей и туловища", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, всех пострадавших "скорая" доставила в больницу для оказания медпомощи.

Армия рф атаковала с дрона пригород Херсона: ранен 18-летний парень15 октября 2024, 10:50 • 11552 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
khersonХерсон