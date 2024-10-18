У Херсоні росіяни атакували комунальників з дрона: постраждали пʼятеро чоловіків
Київ • УНН
Російські війська скинули вибухівку з БпЛА на працівників комунальної служби у Херсоні. П'ятеро чоловіків отримали вибухові травми та поранення, їх доставлено до лікарні.
У Херсоні росіяни атакували з БпЛА працівників обласної комунальної аварійно-рятувальної служби, постраждали п'ятеро чоловіків, передає УНН із посиланням на Херсонську ОВА.
"Через скидання вибухівки з дрона постраждали пʼятеро чоловіків, 44, 24, 41, 43 та 47 років. Вони дістали вибухові травми, уламкові поранення кінцівок і тулуба", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, усіх потерпілих "швидка" доставила до лікарні для надання меддопомоги.
Армія рф атакувала з дрона передмістя Херсона: поранений 18-річний хлопець15.10.24, 13:50 • 15377 переглядiв