На території сільгоспугідь Чернігівщини виявлено нерозірвану частину ракети зс рф класу "повітря-поверхня"
Київ • УНН
На сільгоспугіддях Чернігівської області виявлено нездетоновану бойову частину російської ракети класу "повітря-поверхня". Вибухотехніки поліції знешкодили боєприпас шляхом підриву.
На території Чернігівської області після повітряної атаки загарбників на була виявлена бойова частина російської ракети, яка не здетонувала.
Пише УНН із посиланням на ТГ-канал Чернігівської обласної державної адміністрації.
Після однієї з ворожих атак на Чернігівщині виявили частину російської ракети, яка не здетонувала. Боєприпас знаходився на території сільгоспугідь
Авіаційну крилату ракету класу "повітря-поверхня" вибухотехніки поліції Чернігівщини знешкодили шляхом підриву.
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