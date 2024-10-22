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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 3092 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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На території сільгоспугідь Чернігівщини виявлено нерозірвану частину ракети зс рф класу "повітря-поверхня"

Київ • УНН

 • 15542 перегляди

На сільгоспугіддях Чернігівської області виявлено нездетоновану бойову частину російської ракети класу "повітря-поверхня". Вибухотехніки поліції знешкодили боєприпас шляхом підриву.

На території сільгоспугідь Чернігівщини виявлено нерозірвану частину ракети зс рф класу "повітря-поверхня"

На території Чернігівської області після повітряної атаки загарбників на була виявлена бойова частина російської ракети, яка не здетонувала.

Пише УНН із  посиланням на ТГ-канал Чернігівської обласної державної адміністрації.

Після однієї з ворожих атак на Чернігівщині виявили частину російської ракети, яка не здетонувала. Боєприпас знаходився на території сільгоспугідь

. – ідеться у дописі.

Авіаційну крилату ракету класу "повітря-поверхня" вибухотехніки поліції Чернігівщини знешкодили шляхом підриву.

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Ігор Тележніков

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