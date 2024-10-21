Випускають РЕБи та комплекси для управління балістичними ракетами: партизани розвідали важливий для впк рф завод у Брянську
Київ • УНН
Рух "АТЕШ" провів розвідку Брянського електромеханічного заводу, що виробляє засоби РЕБ та інше важливе обладнання для впк росії. Партизани оприлюднили координати об'єкта та деталі його діяльності.
Партизанський рух "АТЕШ" розвідав Брянський електромеханічний завод - важливе підприємство для військово-промислового комплексу росії, передає УНН із посиланням на "АТЕШ".
"БЕМЗ" дуже важливе підприємство для військово-промислового комплексу росії, що володіє потужною виробничою базою. На даному виробничому об'єкті випускаються наземні засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), бортова авіаційна апаратура, цифрові обчислювальні комплекси для управління міжконтинентальними балістичними ракетами, а також станції радіолокації для літаків
Крім того, "АТЕШ" оприлюднив координати заводу: 53.32949145414071, 34.252962229229844
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Партизани зауважують, що саме на "БЕМЗ" було розроблено систему РЕБ "Красуха-4" — комплекс, який здійснює придушення супутників-шпигунів, наземних радарів та авіаційних систем АВАКС у радіусі до 300 км.
Додамо
У червні 2022 року "БЕМЗ" потрапив під санкції США, а через 2 роки — під санкції ЄС.
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