У саратові росіяни вже навчаються на північнокорейських САУ - "АТЕШ"
Київ • УНН
У Саратові розпочалася підготовка російських артилеристів на північнокорейських САУ. Це свідчить про нездатність росії самостійно виробляти важке озброєння та зростаючу роль КНДР у війні проти України.
росіян почали навчати використовувати північнокорейські самохідні артилерійські установки. Про це заявили агенти підпільного проукраїнського руху "АТЕШ", передає УНН.
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Зазначається, що у Саратові на базі нещодавно відновленого Вищого артилерійського командного училища розпочалася підготовка артилеристів на північнокорейських самохідних артилерійських установках (САУ).
Це демонструє, що Росія не може самостійно виробляти і ремонтувати в потрібних кількостях власне важке озброєння, а також роль КНДР, що зросла, у війні Росії проти України
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка фіксує не лише передачу зброї з Північної Кореї до росії, а й передачу людей.