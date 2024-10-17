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У саратові росіяни вже навчаються на північнокорейських САУ - "АТЕШ"

Київ • УНН

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У Саратові розпочалася підготовка російських артилеристів на північнокорейських САУ. Це свідчить про нездатність росії самостійно виробляти важке озброєння та зростаючу роль КНДР у війні проти України.

У саратові росіяни вже навчаються на північнокорейських САУ - "АТЕШ"

росіян почали навчати використовувати північнокорейські самохідні артилерійські установки. Про це заявили агенти підпільного проукраїнського руху "АТЕШ", передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у Саратові на базі нещодавно відновленого Вищого артилерійського командного училища розпочалася підготовка артилеристів на північнокорейських самохідних артилерійських установках (САУ).

Це демонструє, що Росія не може самостійно виробляти і ремонтувати в потрібних кількостях власне важке озброєння, а також роль КНДР, що зросла, у війні Росії проти України

- підкреслюють партизани. 

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка фіксує не лише передачу зброї з Північної Кореї до росії, а й передачу людей.

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