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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Саратове россияне уже обучаются на северокорейских САУ - "АТЕШ"

В Саратове россияне уже обучаются на северокорейских САУ - "АТЕШ"

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 11:15  •  4700 просмотра

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В Саратове началась подготовка российских артиллеристов на северокорейских САУ. Это свидетельствует о неспособности России самостоятельно производить тяжелое вооружение и растущей роли КНДР в войне против Украины.

россиян начали обучать использовать северокорейские самоходные артиллерийские установки. Об этом заявили агенты подпольного проукраинского движения «АТЕШ», передает УНН.

Детали

Отмечается, что в Саратове на базе недавно восстановленного Высшего артиллерийского командного училища началась подготовка артиллеристов на северокорейских самоходных артиллерийских установках (САУ).

Это демонстрирует, что Россия не может самостоятельно производить и ремонтировать в нужных количествах собственное тяжелое вооружение, а также возросшую роль КНДР в войне России против Украины

- подчеркивают партизаны. 

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка фиксирует не только передачу оружия из Северной Кореи в Россию, но и передачу людей.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война