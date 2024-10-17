В Саратове россияне уже обучаются на северокорейских САУ - "АТЕШ"

россиян начали обучать использовать северокорейские самоходные артиллерийские установки. Об этом заявили агенты подпольного проукраинского движения «АТЕШ», передает УНН.

Детали

Отмечается, что в Саратове на базе недавно восстановленного Высшего артиллерийского командного училища началась подготовка артиллеристов на северокорейских самоходных артиллерийских установках (САУ).

Это демонстрирует, что Россия не может самостоятельно производить и ремонтировать в нужных количествах собственное тяжелое вооружение, а также возросшую роль КНДР в войне России против Украины - подчеркивают партизаны.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка фиксирует не только передачу оружия из Северной Кореи в Россию, но и передачу людей.