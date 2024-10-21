Выпускают РЭБы и комплексы для управления баллистическими ракетами: партизаны разведали важный для впу рф завод в Брянске
Киев • УНН
Движение "АТЕШ" провело разведку Брянского электромеханического завода, производящего средства РЭБ и другое важное оборудование для ВПК России. Партизаны обнародовали координаты объекта и детали его деятельности.
Партизанское движение "АТЕШ" разведало Брянский электромеханический завод - важное предприятие для военно-промышленного комплекса россии, передает УНН со ссылкой на "АТЕШ".
"БЭМЗ" очень важное предприятие для военно-промышленного комплекса россии, обладающее мощной производственной базой. На данном производственном объекте выпускаются наземные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), бортовая авиационная аппаратура, цифровые вычислительные комплексы для управления межконтинентальными баллистическими ракетами, а также станции радиолокации для самолетов
Кроме того, "АТЕШ" обнародовал координаты завода: 53.32949145414071, 34.252962229229844
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Партизаны отмечают, что именно на "БЭМЗ" была разработана система РЭБ "Красуха-4" - комплекс, который осуществляет подавление спутников-шпионов, наземных радаров и авиационных систем АВАКС в радиусе до 300 км.
Добавим
В июне 2022 года "БЭМЗ" попал под санкции США, а через 2 года - под санкции ЕС.
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