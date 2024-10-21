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Долгосрочные партнерства между бизнесом и городами-побратимами откроют путь к международным инвестициям - нардеп

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Выпускают РЭБы и комплексы для управления баллистическими ракетами: партизаны разведали важный для впу рф завод в Брянске

Выпускают РЭБы и комплексы для управления баллистическими ракетами: партизаны разведали важный для впу рф завод в Брянске

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 12:57  •  1490 просмотра

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Движение "АТЕШ" провело разведку Брянского электромеханического завода, производящего средства РЭБ и другое важное оборудование для ВПК России. Партизаны обнародовали координаты объекта и детали его деятельности.

Партизанское движение "АТЕШ" разведало Брянский электромеханический завод - важное предприятие для военно-промышленного комплекса россии, передает УНН со ссылкой на "АТЕШ".

"БЭМЗ" очень важное предприятие для военно-промышленного комплекса россии, обладающее мощной производственной базой. На данном производственном объекте выпускаются наземные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), бортовая авиационная аппаратура, цифровые вычислительные комплексы для управления межконтинентальными баллистическими ракетами, а также станции радиолокации для самолетов 

- сообщили партизаны.

Кроме того, "АТЕШ" обнародовал координаты завода: 53.32949145414071, 34.252962229229844

Большой склад для артиллерии и танков вс рф обнаружен партизанами движения АТЕШ на Донетчине10 октября 2024, 12:38 • 12496 просмотров

Партизаны отмечают, что именно на "БЭМЗ" была разработана система РЭБ "Красуха-4" - комплекс, который осуществляет подавление спутников-шпионов, наземных радаров и авиационных систем АВАКС в радиусе до 300 км.

Добавим

В июне 2022 года "БЭМЗ" попал под санкции США, а через 2 года - под санкции ЕС.

В Саратове россияне уже обучаются на северокорейских САУ - "АТЕШ"17 октября 2024, 11:15 • 9526 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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