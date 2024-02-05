На Таврическом направлении уничтожен вражеский дрон минирования - Тарнавский

На Таврическом направлении Силы обороны уничтожили и обезвредили 143 БПЛА российских оккупантов. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.

На днях подразделение одной из бригад Сил обороны Таврического направления уничтожило нетипичную российскую цель - наземный колесный дрон, или же дрон минирования. Он был обнаружен средствами аэроразведки и взлетел в воздух в результате огневого поражения. Детонация взрывчатки с этого дрона зафиксирована на видео, - говорится в сообщении.

Детали

В операционной зоне ОСУВ Таврия за прошедшие сутки враг нанес 19 авиаударов, 6 ракетных ударов, провел 38 боестолкновений и совершил 788 артобстрелов.

Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия на определенных направлениях, - отметил Тарнавский.

Он также сообщил, что общие потери врага за прошедшие сутки составляют 385 человек и 30 единиц военной техники, не считая БпЛА. В частности 4 танка, 3 ББМ, 3 артсистемы, 2 ПТРК, 1 СПГ (АГС), 11 автомобилей и 6 единиц специальной техники. Также украинские силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов россиян.

Нейтрализовано или уничтожено 143 БпЛА различных типов.

На левобережье Херсонщины Силы обороны уничтожили более полусотни оккупантов и вражеский пункт управления беспилотниками.