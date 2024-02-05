На Таврическом направлении уничтожен вражеский дрон минирования - Тарнавский
На Таврическом направлении украинские военные уничтожили вражеский беспилотник, зафиксировав его взрыв на видео, а также обезвредили 143 российских БПЛА и нанесли ущерб российской живой силе и технике.
Тепло в начале февраля в Киеве установило рекорд
Рекорд самой теплой минимальной температуры воздуха был установлен в Киеве 4 февраля, когда по данным Центральной геофизической обсерватории температура не опустилась ниже +4,6°C.
Спикер Президента объяснил заявление Зеленского о фронте: Речь не шла о "патовой ситуации"
Спикер уточнил, что президент Зеленский не заявлял о "патовой ситуации" на фронте, как об этом сообщали некоторые СМИ.
Организовывал мероприятия в поддержку российского вторжения в Украину: на Харьковщине объявлено подозрение пособнику оккупантов
В Балаклее Харьковской области, местный житель сотрудничал с российскими представителями во время оккупации и организовывал массовые мероприятия в поддержку россии, и теперь ему сообщено о подозрении в сотрудничестве с оккупантами.
россияне обстреляли собор в Херсоне, ночью ударили по жилым кварталам
Российские войска обстреляли собор в центре Херсона и жилые кварталы города.
В Карпатах намело двухметровые сугробы снега: спасатели призывают воздержаться от прогулок в горы
Спасатели предостерегают от походов в горы Украины из-за снежных заносов высотой до 2 метров и метели на горе Ивана Поп в Черногорском хребте.
В 13-ом пакете санкций ЕС против рф нет запретов на импорт алюминия - СМИ
Новый пакет санкций ЕС не предусматривает запрета на экспорт алюминия или других российских товаров, зато сосредотачивается на внесении сотен физических и юридических лиц рф в санкционные списки.
G7 рассматривает вариант использования российских активов в качестве залога для привлечения средств для Украины - Bloomberg
G7 и ЕС обсуждают план использования более 250 миллиардов долларов замороженных активов российского центрального банка в качестве залога для финансирования послевоенного восстановления Украины.
Один человек погиб в Одесской области из-за обрыва провода ЛЭП, в Харьковской области двое госпитализированы с отравлением угарным газом
Один человек погиб в Одесской области из-за обрыва провода линии электропередач, а два человека в Харьковской области отравились угарным газом.
российские ДРГ постоянно пытаются прорвать границу Украины, действуя через Сумскую, Черниговскую и Харьковскую область - Наев
Командующий ОСУВ "Север" подчеркивает, что украинцы должны понимать - государственная граница в Сумской, Черниговской и Богодуховском районе Харьковской области - это линия боевого столкновения.