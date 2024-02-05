На Таврійському напрямку знищено ворожий дрон мінування – Тарнавський
Київ • УНН
На Таврійському напрямку українські військові знищили ворожий безпілотник, зафіксувавши його вибух на відео, а також знешкодили 143 російських БПЛА та завдали шкоди російській живій силі і техніці.
На Таврійському напрямку Сили оборони знищили та знешкодили 143 БПЛА російських окупантів. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, пише УНН.
Днями підрозділ однієї з бригад Сил оборони Таврійського напрямку знищив нетипову російську ціль - наземний колісний дрон, або ж дрон мінування. Він був виявлений засобами аеророзвідки та злетів у повітря в результаті вогневого ураження. Детонація вибухівки з цього дрона зафіксована на відео,
Деталі
В операційній зоні ОСУВ Таврія минулої доби ворог завдав 19 авіаударів, 6 ракетних ударів, провів 38 бойове зіткнення та вчинив 788 артобстрілів.
Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках, - зазначив Тарнавський.
Він також повідомив, що загальні втрати ворога минулої доби становлять 385 осіб та 30 одиниць військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема 4 танки, 3 ББМ, 3 артсистеми, 2 ПТРК, 1 СПГ (АГС), 11 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки. Також українські сили оборони знищили 2 склади боєприпасів росіян.
Нейтралізовано або знищено 143 БпЛА різних типів.
На лівобережжі Херсонщини Сили оборони знищили понад пів сотні окупантів та ворожий пункт управління безпілотниками.04.02.24, 16:35 • 39423 перегляди