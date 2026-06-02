На строительстве ГАЭС разворовали 170 миллионов Энергоатома, уже есть два подозрения - САП

Двум лицам сообщили о подозрении в завладении почти 170 млн грн ГП "НАЭК "Энергоатом" при строительстве Ташлыкской ГАЭС в Николаевской области, сообщили в САП во вторник, пишет УНН.

Под процессуальным руководством прокурора САП детективы НАБУ сообщили о подозрении двум лицам, разоблаченным в завладении почти 170 млн грн ГП "НАЭК "Энергоатом" при строительстве объекта критической инфраструктуры в Николаевской области – Ташлыкской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) - указали в САП.

Как сообщили в САП, речь идет о:

"фактическом владельце ряда компаний – организаторе схемы";

"бывшем руководителе отдела обособленного подразделения «Атомпроектинжиниринг» ГП «НАЭК «Энергоатом»".

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

На данный момент организатор схемы задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, сообщили в САП.

Детали дела

Как сообщили в НАБУ, по данным следствия, работы по достройке Ташлыкской ГАЭС выполняла одна из компаний организатора схемы. "Несмотря на срыв сроков и возбуждение в отношении компании процедуры банкротства, с ней систематически заключали дополнительные соглашения, в которых менялись перечень и объем работ, а также сроки их выполнения. Это стало возможным благодаря влиянию фактического владельца компании на должностных лиц Энергоатома", - указали в НАБУ.

В рамках досудебного расследования, как сообщили в САП, "установлено, что подозреваемые реализовали схему завладения средствами государственного предприятия при строительстве ГАЭС, привлекая подконтрольное организатору схемы общество".

Как отметили в САП, указанное общество поставило государственному предприятию комплект оборудования автоматизированной системы управления ГАЭС стоимостью 305 млн грн. "Однако выяснилось, что закупка состоялась через подконтрольное иностранное общество, а стоимость оборудования завышена почти на 170 млн грн", - говорится в сообщении.

Как указали в САП, комплект оборудования автоматизированной системы управления ГАЭС общей стоимостью более 305 млн грн приобрели "по одному из дополнительных соглашений, которых в общей сложности заключили более 70".

