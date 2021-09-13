На США надвигается тропический шторм "Николас"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. На американские штаты Техас и Луизиана надвигается тропический шторм "Николас", который начался в Мексиканском заливе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
По данным Центра прогнозирования погоды США, в течение 48 часов штат Техас и прилегающие районы с большой вероятностью всколыхнет тропический шторм "Николас", который приведет к масштабным наводнениям.
О стихийном бедствии предупредили районы от Порт Арансаса к перевалу Сан-Луис, штат Техас, а также Сан-Антонио и Матагорда.
Заметим, что США еще не до конца оправились от разрушений после урагана "Ида", который накрыл американские штаты две недели назад.
Напомним
Ураган "Ида" 29 августа всколыхнул штат Луизиана как шторм 4 категории с ветрами 150 миль в час. Это один из самых сильных штормов со времен урагана "Катрина" в 2005 году.
Из-за "Иды" река Миссисипи изменила направление течения. А в штате Миссисипи обрушилась магистраль, в результате чего семь автомобилей упали в яму, погибло два человека, пострадали десять.
Без света осталось более миллиона человек. В Новом Орлеане из-за отсутствия электроэнергии ввели комендантский час.
Позже "остатки" урагана "Ида" дошли к восточному побережью США.