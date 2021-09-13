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На США надвигается тропический шторм "Николас"

На США надвигается тропический шторм "Николас"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. На американские штаты Техас и Луизиана надвигается тропический шторм "Николас", который начался в Мексиканском заливе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

По данным Центра прогнозирования погоды США, в течение 48 часов штат Техас и прилегающие районы с большой вероятностью всколыхнет тропический шторм "Николас", который приведет к масштабным наводнениям.

О стихийном бедствии предупредили районы от Порт Арансаса к перевалу Сан-Луис, штат Техас, а также Сан-Антонио и Матагорда.

Заметим, что США еще не до конца оправились от разрушений после урагана "Ида", который накрыл американские штаты две недели назад.

Напомним

Ураган "Ида" 29 августа всколыхнул штат Луизиана как шторм 4 категории с ветрами 150 миль в час. Это один из самых сильных штормов со времен урагана "Катрина" в 2005 году.

Из-за "Иды" река Миссисипи изменила направление течения. А в штате Миссисипи обрушилась магистраль, в результате чего семь автомобилей упали в яму, погибло два человека, пострадали десять.

Без света осталось более миллиона человек. В Новом Орлеане из-за отсутствия электроэнергии ввели комендантский час.

Позже "остатки" урагана "Ида" дошли к восточному побережью США.

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