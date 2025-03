Ураган "Іда": Нью-Йорк оголосив режим НС через сильну повінь

Цитата:

"Сьогодні ввечері (за місцевим часом - ред.) я оголошую надзвичайний стан у Нью-Йорку. Сьогодні ввечері ми переживаємо історичне погодне явище: рекордний дощ по всьому місту, сильну повінь і небезпечні умови на дорогах", - написав у своєму Twitter мер Нью-Йорка Білл де Блазіо.

Подальша заява послідувала від губернатора штату Нью-Йорк Кеті Гокул. Вона закликала жителів Нью-Йорка "триматися подалі від доріг, і уникати непотрібних поїздок".

Як повідомляє CBS News, близько 5 300 людей залишилися без електрики у результаті сильних дощів в Нью-Йорку.

Повідомляється, що погодні умови також змусили Федеральне управління цивільної авіації оголосити припинення рейсів у всіх трьох аеропортах Нью-Йорка.

Тим часом, в Національній метеорологічній службі Нью-Йорка повідомили про загрозу сильної повені на додачу до раніше оголошеного попередження про сильну грозу близько 21:30 за місцевим часом.

Окрім того, оголошення про надзвичайний стан було зроблено пізно ввечері в середу губернатором Нью-Джерсі Філом Мерфі. Відзначається, що екстрене попередження було відправлено одночасно з попередженням про торнадо, яке також є рідкісним погодних попередженням для Нью-Йорка.

Нагадаємо

На штат Луїзіана на півдні США ураган "Іда" 29 серпня обрушився як шторм 4-ї категорії з вітрами 150 миль на годину.

Це один з найсильніших штормів з часів урагану "Катріна" в 2005 році. Президент США Джо Байден оголосив надзвичайний стан в Луїзіані та Міссісіпі - крок, який уповноважує Департамент внутрішньої безпеки та Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA) координувати всі зусилля з ліквідації наслідків стихійних лих.

Через ураган "Іда" річка Міссісіпі змінила напрямок течії, а в штаті Міссісіпі обрушилася магістраль. У результаті сім автомобілів впали в яму, загинуло двоє людей, постраждали ще десять.

1 вересня в Новому Орлеані ввели комендантську годину, тому що більшість регіонів після урагану "Іда" залишилося без електроенергії.