Ураган "Ида": Нью-Йорк объявил режим ЧС из-за сильного наводнения

"Сегодня вечером (по местному времени - ред.) я объявляю чрезвычайное положение в Нью-Йорке. Сегодня вечером мы переживаем историческое погодное явление: рекордный дождь по всему городу, сильное наводнение и опасные условия на дорогах", - написал в своем Twitter мэр Нью Йорка Билл де Блазио.

Дальнейшее заявление последовало от губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул. Она призвала жителей Нью-Йорка "держаться подальше от дорог, и избегать ненужных поездок".

Как сообщает CBS News, около 5 300 человек остались без электричества в результате сильных дождей в Нью-Йорке.

Сообщается, что погодные условия также заставили Федеральное управление гражданской авиации объявить прекращение рейсов во всех трех аэропортах Нью-Йорка.

Между тем, в Национальной метеорологической службе Нью-Йорка сообщили об угрозе сильного наводнения в дополнение к ранее объявленному предупреждению о сильной грозе около 21:30 по местному времени.

Кроме того, объявление о чрезвычайном положении было сделано поздно вечером в среду губернатором Нью-Джерси Филом Мерфи. Отмечается, что экстренное предупреждение было отправлено одновременно с предупреждением о торнадо, которое также является редким погодным предупреждением для Нью-Йорка.

Напомним

На штат Луизиана на юге США ураган "Ида" 29 августа обрушился как шторм 4-й категории с ветрами 150 миль в час.

Это один из самых сильных штормов со времен урагана "Катрина" в 2005 году. Президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение в Луизиане и Миссисипи - шаг, который уполномочивает Департамент внутренней безопасности и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) координировать все усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Из-за урагана "Ида" река Миссисипи изменила направление течения, а в штате Миссисипи обрушилась магистраль. В результате семь автомобилей упали в яму, погибло два человека, пострадали еще десять.

1 сентября в Новом Орлеане ввели комендантский час, потому что большинство регионов после урагана "Ида" осталось без электроэнергии.