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Ураган "Ида": Нью-Йорк объявил режим ЧС из-за сильного наводнения

Киев  •  УНН

 • 33302 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Нью-Йорк объявил о чрезвычайном положении из-за того, что на регион на восточном побережье страны обрушились "остатки" урагана "Ида". Как сообщили в своем Twitter мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и губернатор штата Кэти Хокул, режим ЧС объявлен из-за "рекордного дождя по всему городу, сильного наводнения и опасных условий на дорогах", пишет УНН.

Цитата:

"Сегодня вечером (по местному времени - ред.) я объявляю чрезвычайное положение в Нью-Йорке. Сегодня вечером мы переживаем историческое погодное явление: рекордный дождь по всему городу, сильное наводнение и опасные условия на дорогах", - написал в своем Twitter мэр Нью Йорка Билл де Блазио.

Дальнейшее заявление последовало от губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул. Она призвала жителей Нью-Йорка "держаться подальше от дорог, и избегать ненужных поездок".

Как сообщает CBS News, около 5 300 человек остались без электричества в результате сильных дождей в Нью-Йорке.

Сообщается, что погодные условия также заставили Федеральное управление гражданской авиации объявить прекращение рейсов во всех трех аэропортах Нью-Йорка.

Между тем, в Национальной метеорологической службе Нью-Йорка сообщили об угрозе сильного наводнения в дополнение к ранее объявленному предупреждению о сильной грозе около 21:30 по местному времени.

Кроме того, объявление о чрезвычайном положении было сделано поздно вечером в среду губернатором Нью-Джерси Филом Мерфи. Отмечается, что экстренное предупреждение было отправлено одновременно с предупреждением о торнадо, которое также является редким погодным предупреждением для Нью-Йорка.

Serious flooding in #brooklyn from #Ida pic.twitter.com/X1xn47IwdM

— Unequal Scenes (@UnequalScenes) September 2, 2021

#IdaAftermath wreaking some havoc on the drains in #brooklyn #ida pic.twitter.com/Y4lekWfA2H

— Unequal Scenes (@UnequalScenes) September 2, 2021

Trash everywhere, every other street flooded. What a mess #brooklyn #ida pic.twitter.com/uoiUyLBQNF

— Unequal Scenes (@UnequalScenes) September 2, 2021

And through it all! @Grubhub delivery still out there bringing your dinner #ida #flooding #brooklyn pic.twitter.com/2baP69JXhW

— Unequal Scenes (@UnequalScenes) September 2, 2021

Напомним

На штат Луизиана на юге США ураган "Ида" 29 августа обрушился как шторм 4-й категории с ветрами 150 миль в час.

Это один из самых сильных штормов со времен урагана "Катрина" в 2005 году. Президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение в Луизиане и Миссисипи - шаг, который уполномочивает Департамент внутренней безопасности и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) координировать все усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Из-за урагана "Ида" река Миссисипи изменила направление течения, а в штате Миссисипи обрушилась магистраль. В результате семь автомобилей упали в яму, погибло два человека, пострадали еще десять.

1 сентября в Новом Орлеане ввели комендантский час, потому что большинство регионов после урагана "Ида" осталось без электроэнергии.

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