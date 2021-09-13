На США насувається тропічний шторм "Ніколас"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. На американські штати Техас та Луїзіана насувається тропічний шторм "Ніколас", який розпочався у Мексиканській затоці. Про це повідомляє УНН із посиланням на CNN.
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За даними Центру прогнозування погоди США, протягом 48 годин штат Техас та прилеглі райони з великою ймовірністю сколихне тропічний шторм "Ніколас", який призведе до масштабних повеней.
Про стихійне лихо попередили райони від Порт Арансасу до перевалу Сан-Луїс, штат Техас, а також Сан-Антоніо та Матагорду.
Зауважимо, що США ще не до кінця оговталися від руйнувань після урагану "Іда", який накрив американські штати два тижні тому.
Нагадаємо
Ураган "Іда" 29 серпня сколихнув штат Луїзіана як шторм 4 категорії з вітрами 150 миль на годину. Це один із найсильніших штормів із часів урагану ”Катріна” 2005 року.
Через "Іду" річка Міссісіпі змінила напрямок течії. А у штаті Міссісіпі обвалилася магістраль, унаслідок чого сім автомобілів впали в яму, загинуло двоє людей, постраждало десятеро.
Без світла залишилося понад мільйон людей. У Новому Орлеані через відсутність електроенергії ввели комендантську годину.
Згодом "залишки" урагану "Іда" дійшли до східного узбережжя США.