Блекаут на півдні США: через ураган "Іда" без світла залишився мільйон людей

Деталі

Як зазначається на сайті, у Луїзіані тривають значні перебої в подачі електроенергії через ураган "Іда", без світла залишилося понад мільйон жителів штату, у той час як в сусідньому штаті Міссісіпі вже 93 тисячі клієнтів також постраждали від "блекаута".

В цілому в обох штатах 1 109 029 споживачів наразі без електрики.

Тим часом, ураган також вплинув на можливість жителів додзвонитися до екстрених служб.

Так, служба 911 у Новому Орлеані зіткнулася з технічними труднощами, згідно з даними міського центру зв'язку у разі екстреної ситуації.

"Якщо ви опинилися у надзвичайній ситуації, зверніться в найближчу пожежну частину або до найближчого офіцера. Ми повідомимо вам, як тільки ця проблема буде вирішена", - йдеться в Twitter центру рано вранці в понеділок.

Новий Орлеан залишився без електрики після того, як ураган "Іда" обрушився на цей район.

"Час залишатися в безпечних місцях. Не час виходити на вулицю. Разом ми подолаємо це", - написала мер міста Латоя Кантрелл в своєму Twitter.

Тим часом ураган "Іда" призводить до пошкоджень будівель у штаті. Так, сильний ураганний вітер, зокрема, зірвав дах з клініки в Лароуз у Луїзіані.

Powerful winds from Hurricane Ida ripped the roof off a clinic in Larose, Louisiana. https://t.co/xuwr7Rtk6W pic.twitter.com/Bago5rRt7d

— CNN (@CNN) August 30, 2021

Тим часом Агентство з надзвичайних ситуацій штату Теннессі (TEMA) в неділю порадило жителям штату підготуватися до можливого удару урагану "Іда" - у понеділок та вівторок.

Доповнення

Ураган “Іда” у неділю накрив південне узбережжя США, зокрема, штату Луїзіана. Річка Міссісіпі змінила напрямок течії через ураган.

Уже є повідомлення про першу смерть внаслідок урагану у штаті.