Блэкаут на юге США: из-за урагана "Ида" без света остался миллион человек

Детали

Как отмечается на сайте, в Луизиане продолжаются значительные перебои в подаче электроэнергии из-за урагана "Ида", без света остались более миллиона жителей штата, в то время как в соседнем штате Миссисипи уже 93 тысячи клиентов также пострадали от "блэкаута".

В целом в обоих штатах 1 109 029 потребителей пока без электричества.

Между тем, ураган также повлиял на возможность жителей дозвониться до экстренных служб.

Так, служба 911 в Новом Орлеане столкнулась с техническими трудностями, согласно данным городского центра связи в случае экстренной ситуации.

"Если вы оказались в чрезвычайной ситуации, обратитесь в ближайшую пожарную часть или к ближайшему офицеру. Мы сообщим вам, как только эта проблема будет решена", - говорится в Twitter центра рано утром в понедельник.

Новый Орлеан остался без электричества после того, как ураган "Ида" обрушился на этот район.

"Время оставаться в безопасных местах. Не время выходить на улицу. Вместе мы преодолеем это", - написала мэр города Латоя Кантрелл в своем Twitter.

Между тем ураган "Ида" приводит к повреждениям зданий в штате. Так, сильный ураганный ветер, в частности, сорвал крышу с клиники в Лароуз в Луизиане.

Powerful winds from Hurricane Ida ripped the roof off a clinic in Larose, Louisiana. https://t.co/xuwr7Rtk6W pic.twitter.com/Bago5rRt7d

- CNN (@CNN) August 30, 2021

Тем временем Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Теннесси (TEMA) в воскресенье посоветовало жителям штата подготовиться к возможному удару урагана "Ида" - в понедельник и вторник.

Дополнение

Ураган "Ида" в воскресенье накрыл южное побережье США, в частности, штата Луизиана. Река Миссисипи изменила направление течения из-за урагана.

Уже есть сообщение о первой смерти в результате урагана в штате.