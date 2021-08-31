Ураган “Іда” у неділю накрив південне узбережжя США, зокрема, штату Луїзіана. Мільйон людей залишилися без світла. Річка Міссісіпі змінила напрямок течії через ураган. Повідомлялося про жертву.
Через ураган у Міссісіпі обвалилася автомагістраль: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Через ураган “Іда” у штаті Міссісіпі обвалилася магістраль. Внаслідок цього сім автівок впали у яму, загинули двоє людей, постраждали ще десять. Про це інформує УНН з посиланням на АР.
Деталі
Автівки, водії яких не побачили, що міст обвалився через сильну зливу, потрапили у це провалля і їх витягували кранами.
Келлі Каслберрі, районний інженер Департаменту транспорту штату Міссісіпі сказала, що рунт під проїжджою частиною та насипом був перенасичений, і це стало причиною сповзання обвалу.
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