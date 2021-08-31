Через ураган у Міссісіпі обвалилася автомагістраль: є жертви

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Автівки, водії яких не побачили, що міст обвалився через сильну зливу, потрапили у це провалля і їх витягували кранами.

Келлі Каслберрі, районний інженер Департаменту транспорту штату Міссісіпі сказала, що рунт під проїжджою частиною та насипом був перенасичений, і це стало причиною сповзання обвалу.

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