Річка Міссісіпі змінила напрямок течії через ураган “Іда”
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. За даними органів боротьби з паводками, річка Міссісіпі тече в зворотному напрямку на південному сході Луїзіани через ураган “Іда”. Про це інформує Bloomberg, пише УНН.
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Відомо, що штормові хвилі ураганів і тропічних систем у Мексиканській затоці штовхають Міссісіпі з півночі на південь. Ураган викидає на берег величезні обсяги морської води.
Келлі Чендлер, регіональний директор управління захисту від повеней на південному сході Луїзіани-Схід заявила, що система дамб, які захистять регіон Нового Орлеана від підняття вод, збережеться.
Нагадаємо
Ураган “Іда” у неділю накрив на узбережжя Луїзіани, пригнічуючи вітри, потужніші за ураган “Катріна”, і руйнівний штормовий сплеск, який загрожує затопити Новий Орлеан масовими повенями, відключеннями електроенергії та руйнуваннями.
Повідомили про першу смерть внаслідок урагану “Іда” в Луїзіані.