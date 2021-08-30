Річка Міссісіпі змінила напрямок течії через ураган “Іда”

Деталі

Відомо, що штормові хвилі ураганів і тропічних систем у Мексиканській затоці штовхають Міссісіпі з півночі на південь. Ураган викидає на берег величезні обсяги морської води.

Келлі Чендлер, регіональний директор управління захисту від повеней на південному сході Луїзіани-Схід заявила, що система дамб, які захистять регіон Нового Орлеана від підняття вод, збережеться.

Нагадаємо

Ураган “Іда” у неділю накрив на узбережжя Луїзіани, пригнічуючи вітри, потужніші за ураган “Катріна”, і руйнівний штормовий сплеск, який загрожує затопити Новий Орлеан масовими повенями, відключеннями електроенергії та руйнуваннями.

Повідомили про першу смерть внаслідок урагану “Іда” в Луїзіані.