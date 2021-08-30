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17 березня, 19:38 • 101415 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 127371 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 184594 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 157731 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 156357 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 163314 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 180023 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150316 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159457 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176165 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Повідомили про першу смерть внаслідок урагану “Іда” в Луїзіані

Повідомили про першу смерть внаслідок урагану “Іда” в Луїзіані

Київ • УНН

 • 18469 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. У американському штаті Луїзіана вирує ураган “Іда”, який вже забрав життя однієї людини. Про це пише УНН з посиланням на CNN.

Деталі

Офіс шерифу парафії Вознесіння повідомляє про смерть від поваленого дерева. Чоловік загинув в житловому районі біля шосе 621 у Прерівіллі

За даними PowerOutage.US, зараз у Луїзіані та Міссісіпі 968 521 клієнтів без живлення. Переважна більшість з них знаходиться в Луїзіані:

Луїзіана - 941 121 клієнт
Міссісіпі - 27 400 клієнтів

Очікується, що припинення подачі електроенергії буде продовжувати зростати, коли шторм рухатиметься углиб країни.

Джон Бел Едвардс губернатор Луїзіани каже, що вони розгорнуть пошуково-рятувальні групи, як тільки дозволять умови.

Нагадаємо

На штат Луїзіана ураган ”Іда” обрушився як шторм 4 категорії з вітрами 150 миль на годину. Це один з найсильніших штормів, що обрушився на регіон з часів урагану ”Катріна” 2005 року.

Президент США Джо Байден оголосив надзвичайний стан у Луїзіані та Міссісіпі — крок, який уповноважує Департамент внутрішньої безпеки та Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA) координувати всі зусилля з ліквідації наслідків стихійних лих.

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