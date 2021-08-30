Повідомили про першу смерть внаслідок урагану “Іда” в Луїзіані
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. У американському штаті Луїзіана вирує ураган “Іда”, який вже забрав життя однієї людини. Про це пише УНН з посиланням на CNN.
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Офіс шерифу парафії Вознесіння повідомляє про смерть від поваленого дерева. Чоловік загинув в житловому районі біля шосе 621 у Прерівіллі
За даними PowerOutage.US, зараз у Луїзіані та Міссісіпі 968 521 клієнтів без живлення. Переважна більшість з них знаходиться в Луїзіані:
Луїзіана - 941 121 клієнт
Міссісіпі - 27 400 клієнтів
Очікується, що припинення подачі електроенергії буде продовжувати зростати, коли шторм рухатиметься углиб країни.
Джон Бел Едвардс губернатор Луїзіани каже, що вони розгорнуть пошуково-рятувальні групи, як тільки дозволять умови.
Нагадаємо
На штат Луїзіана ураган ”Іда” обрушився як шторм 4 категорії з вітрами 150 миль на годину. Це один з найсильніших штормів, що обрушився на регіон з часів урагану ”Катріна” 2005 року.
Президент США Джо Байден оголосив надзвичайний стан у Луїзіані та Міссісіпі — крок, який уповноважує Департамент внутрішньої безпеки та Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA) координувати всі зусилля з ліквідації наслідків стихійних лих.