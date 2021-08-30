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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 101814 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 115181 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 119199 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 174566 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 204335 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 135511 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 128784 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Сообщили о первой смерти в результате урагана "Ида" в Луизиане

Сообщили о первой смерти в результате урагана "Ида" в Луизиане

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. В американском штате Луизиана бушует ураган “Ида”, который уже забрал жизнь одного человека. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Офис шерифа прихода Вознесения сообщает о смерти от поваленного дерева. Мужчина погиб в жилом районе у шоссе 621 в Преривилли

По данным PowerOutage.US, сейчас в Луизиане и Миссисипи 968521 клиентов без питания. Подавляющее большинство из них находится в Луизиане:

Луизиана — 941 121 клиент
Миссисипи — 27 400 клиентов

Ожидается, что прекращение подачи электроэнергии будет продолжать расти, когда шторм будет двигаться вглубь страны.

Джон Белл Эдвардс губернатор Луизианы говорит, что они развернут поисково-спасательные группы, как только позволят условия.

Напомним

На штат Луизиана ураган “Ида” обрушился как шторм 4 категории с ветрами 150 миль в час. Это один из самых сильных штормов, обрушившегося на регион со времен урагана “Катрина” в 2005 году.

Президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение в Луизиане и Миссисипи — шаг, который уполномочивает Департамент внутренней безопасности и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) координировать все усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий.

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