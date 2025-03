Штат Луїзіана накрив ураган ”Іда”: Байден оголосив надзвичайний стан

Деталі

“Іда” накрила берег Луїзіани у річницю урагану “Катріна”, небезпечної бурі категорії 3, яка спустошила Луїзіану та Міссісіпі 16 років тому. Вітри з ураганами почали досягати узбережжя південно-східної Луїзіани вранці в неділю, перш ніж шторм зійшов на берег біля порту Фуршон, штат Луїзіана.

“Іда” викликала занепокоєння щодо міських лікарень, які вже переповнені пацієнтами з COVID-19 і мають мало місця для евакуйованих пацієнтів. Усі недільні рейси також були скасовані через наближення шторму, повідомив в суботу аеропорт Нового Орлеана.

Президент США Джо Байден оголосив надзвичайний стан у Луїзіані та Міссісіпі — крок, який уповноважує Департамент внутрішньої безпеки та Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA) координувати всі зусилля з ліквідації наслідків стихійних лих.

Губернатор Луїзіани Джон Бель Едвардс у суботу заявив, що шторм стане одним із найсильніших, що обрушився на штат, принаймні з 1850 -х років.

The eye of #HurricaneIda. It’s worrying to see these weather phenomena becoming stronger & more frequent from our vantage point. I hope anyone in the path of this storm will be prepared & stay safe. pic.twitter.com/kUWzWXtmqs

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) August 29, 2021

Нагадаємо

Ураган "Іда" рухається швидше, ніж припускали раніше, через що жителі узбережжя Мексиканської затоки, де і розташований південний штат Луїзіана, були евакуйовані, а підприємства закрилися.