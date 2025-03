Штат Луизиана накрыл ураган "Ида": Байден объявил чрезвычайное положение

Детали

“Ида” накрыла берег Луизианы в годовщину урагана “Катрина”, опасной бури категории 3, которая опустошила Луизиану и Миссисипи 16 лет назад. Ветры с ураганами начали достигать побережья юго-восточной Луизианы утром в воскресенье, прежде чем шторм сошел на берег около порта Фуршон, штат Луизиана.

“Ида” вызвала обеспокоенность городских больниц, которые уже переполнены пациентами с COVID-19 и имеют мало места для эвакуированных пациентов. Все воскресные рейсы также были отменены из-за приближения шторма, сообщил в субботу аэропорт Нового Орлеана.

Президент США Джо Байден объявил чрезвычайное положение в Луизиане и Миссисипи — шаг, который уполномочивает Департамент внутренней безопасности и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) координировать все усилия по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Губернатор Луизианы Джон Бель Эдвардс в субботу заявил, что шторм станет одним из самых сильных, обрушившегося на штат, по крайней мере с 1850-х годов.

The eye of #HurricaneIda . It’s worrying to see these weather phenomena becoming stronger & more frequent from our vantage point. I hope anyone in the path of this storm will be prepared & stay safe. pic.twitter.com/kUWzWXtmqs

— Thomas Pesquet (@Thom_astro) August 29, 2021

Напомним

Ураган “Ида” движется быстрее, чем предполагали ранее, из-за чего жители побережья Мексиканского залива, где и расположен южный штат Луизиана, были эвакуированы, а предприятия закрылись.