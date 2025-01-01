Венгерский и словацкий народы - на самом деле на стороне правды, правду должна признать и их власть - Зеленский

Венгерский и словацкий народы - на самом деле они с Украиной, с украинцами, на стороне правды. Правду должны признать и власти этих стран. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в новогоднем поздравлении, передает УНН.

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Спасибо всем, благодаря кому Украина стоит и выстоит. Преодолеет свой путь к миру, сильной Украине. И к Украине европейской. И это уже не просто слова - это реальность, которая наступила в июне этого года с открытием переговоров о вступлении Украины в ЕС. И это исторический результат. Этот путь уже бесповоротный. И Украина будет в Евросоюзе - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что однажды Украина будет в НАТО и усилит Альянс.

Усилит устойчивость мира. Единство Европы, которое определяет судьбу каждого народа на континенте. И это единство должны уважать все. И Будапешт с Братиславой. Я знаю, и венгерский, и словацкий народы - на самом деле они с нами, с Украиной, с украинцами, на стороне правды. Правду должны признать и власти этих стран. Не надо бояться, что Украина будет в Европе. Надо делать все, чтобы в Европе не было России. Ее танков, ее ракет и зла, которое она непременно понесет дальше, если Украина не выстоит. Если сегодня россия жмет вам руку, это не значит, что завтра этой же рукой она не начнет вас убивать - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что россияне боятся свободных.

Того, что им не знакомо. Боятся свободы. Они родились при путине, пошли в школу при путине, пошли служить при путине и гибнут за его больные идеи. И поэтому так важно сегодня поддерживать все народы, которые отстаивают свободу. Кто не отдает ее в Кишиневе. Кто борется за свое будущее в Тбилиси. И я уверен, наступит день, когда все мы скажем: «Жыве Беларусь!» - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо посещал Москву, где встречался с президентом России Владимиром Путиным. Поэтому представители общественной ассоциации «Мир Украины» обратились в Генеральную прокуратуру Словацкой Республики с запросом проверки этого визита.

Генпрокуратура Словакии проверит визит Фицо к путину

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