Венгерский и словацкий народы - на самом деле на стороне правды, правду должна признать и их власть - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что венгерский и словацкий народы поддерживают Украину, и их власти должны признать правду. Он подчеркнул важность европейского единства и предостерег от сотрудничества с Россией.
Венгерский и словацкий народы - на самом деле они с Украиной, с украинцами, на стороне правды. Правду должны признать и власти этих стран. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в новогоднем поздравлении, передает УНН.
Детали
Спасибо всем, благодаря кому Украина стоит и выстоит. Преодолеет свой путь к миру, сильной Украине. И к Украине европейской. И это уже не просто слова - это реальность, которая наступила в июне этого года с открытием переговоров о вступлении Украины в ЕС. И это исторический результат. Этот путь уже бесповоротный. И Украина будет в Евросоюзе
Президент подчеркнул, что однажды Украина будет в НАТО и усилит Альянс.
Усилит устойчивость мира. Единство Европы, которое определяет судьбу каждого народа на континенте. И это единство должны уважать все. И Будапешт с Братиславой. Я знаю, и венгерский, и словацкий народы - на самом деле они с нами, с Украиной, с украинцами, на стороне правды. Правду должны признать и власти этих стран. Не надо бояться, что Украина будет в Европе. Надо делать все, чтобы в Европе не было России. Ее танков, ее ракет и зла, которое она непременно понесет дальше, если Украина не выстоит. Если сегодня россия жмет вам руку, это не значит, что завтра этой же рукой она не начнет вас убивать
Президент подчеркнул, что россияне боятся свободных.
Того, что им не знакомо. Боятся свободы. Они родились при путине, пошли в школу при путине, пошли служить при путине и гибнут за его больные идеи. И поэтому так важно сегодня поддерживать все народы, которые отстаивают свободу. Кто не отдает ее в Кишиневе. Кто борется за свое будущее в Тбилиси. И я уверен, наступит день, когда все мы скажем: «Жыве Беларусь!»
Дополнение
Словацкий премьер-министр Роберт Фицо посещал Москву, где встречался с президентом России Владимиром Путиным. Поэтому представители общественной ассоциации «Мир Украины» обратились в Генеральную прокуратуру Словацкой Республики с запросом проверки этого визита.
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