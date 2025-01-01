Угорський й словацький народи – насправді на боці правди, правду має визнати і їх влада - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що угорський та словацький народи підтримують Україну, і їх влада має визнати правду. Він наголосив на важливості європейської єдності та застеріг від співпраці з росією.
Угорський та словацький народи – насправді вони з Україною, з українцями, на боці правди. Правду має визнати і влада цих країн. Про це заявив Президент Володимир Зеленський у новорічному привітанні, передає УНН.
Деталі
Дякую всім, завдяки кому Україна стоїть і вистоїть. Подолає свій шлях до миру, сильної України. І до України європейської. І це вже не просто слова – це реальність, яка настала в червні цього року з відкриттям переговорів про вступ України до ЄС. І це історичний результат. Цей шлях уже безповоротний. І Україна буде у Євросоюзі
Президент наголосив, що одного дня Україна буде в НАТО й посилить Альянс.
Посилить стійкість світу. Єдність Європи, яка визначає долю кожного народу на континенті. І цю єдність мають поважати всі. І Будапешт із Братиславою. Я знаю, і угорський, і словацький народи – насправді вони з нами, з Україною, з українцями, на боці правди. Правду має визнати і влада цих країн. Не треба боятися, що Україна буде у Європі. Треба робити все, аби у Європі не було росії. Її танків, її ракет і зла, яке вона неодмінно понесе далі, якщо Україна не вистоїть. Якщо сьогодні росія тисне вам руку, це не значить, що завтра цією ж рукою вона не почне вас убивати
Президент наголосив, що росіяни бояться вільних.
Того, що їм не знайомо. Бояться свободи. Вони народилися за путіна, пішли в школу за путіна, пішли служити за путіна й гинуть за його хворі ідеї. І тому так важливо сьогодні підтримувати всі народи, які відстоюють свободу. Хто не віддає її в Кишиневі. Хто бореться за своє майбутнє у Тбілісі. І я впевнений, настане день, коли всі ми скажемо: "Жыве Беларусь!"
Доповнення
Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо відвідував москву, де мав зустріч з президентом росії володимиром путіним. Тож представники громадської асоціації "Мир України" звернулися до Генеральної прокуратури Словацької Республіки з запитом перевірки цього візиту.
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