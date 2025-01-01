Зафиксировано движение вражеских дронов над областями Украины: куда направляются
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщают об активном движении БпЛА над Житомирской, Черниговской, Сумской и Полтавской областями. Беспилотники движутся по разным направлениям, военные контролируют ситуацию.
Зафиксировано активное движение вражеских БпЛА над Украиной. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Согласно обновленной информации, БпЛА движутся по следующим направлениям:
Житомирщина:
Беспилотники курсируют по юго-западному направлению.
Черниговщина:
Дроны постоянно меняют курс, часть из них направляется в сторону Киевской области.
Сумщина:
Значительное количество БпЛА на юге области движется в направлении Полтавщины, тем временем новые дроны на севере области направляются в Черниговскую область.
Полтавщина:
В северной части области БпЛА движутся юго-западным курсом.
Воздушные силы призывают жителей регионов не игнорировать сигналы воздушной тревоги, находиться в укрытиях и соблюдать правила безопасности. Ситуация находится под контролем защитников неба, которые работают над обезвреживанием угрозы.
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